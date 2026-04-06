Des Hongrois de plus en plus frustrés dans un pays corrompu

Officiellement, Viktor Orban dispose d'un patrimoine personnel modeste: quelques économies et la copropriété d'une villa à Budapest. Mais au pays le plus corrompu de l'Union européenne, les Hongrois ne sont pas dupes et pourraient décider de sanctionner leur Premier ministre depuis 16 ans lors des législatives du 12 avril.

Selon un député indépendant, ce sont pas moins de quelque 2,8 milliards d'euros qui se sont évaporés chaque année depuis 2016 (photo symbolique, archives). sda

Keystone-SDA ATS

«La machine de communication du gouvernement fonctionnait tant que la situation économique restait relativement bonne», souligne l'analyste politique du centre de réflexion Republikon Zoltan Ranschburg. Or, cela n'est plus le cas depuis des années.

Croissance en berne, inflation élevée, détérioration des services publics dont les hôpitaux et les transports, suscitent la frustration de plus en plus palpable d'une population confrontée au spectacle insolent de la fortune amassée par l'entourage de M. Orban.

«C'est notre argent, ce n'est pas leur argent. Mais ils le dépensent comme s'ils en étaient les uniques propriétaires», s'énerve Gabor Szebenyi, 81 ans. Le professeur d'histoire à la retraite, rencontré lors d'un rassemblement pro-opposition à Budapest, dénonce une forme de «féodalisme» tandis que les jeunes Hongrois écoutent en boucle des chansons dénigrant la corruption.

Selon le député indépendant Akos Hadhazy, l'un des principaux pourfendeurs de la corruption dans le pays, ce sont pas moins de 1.100 milliards de forints, la monnaie nationale – soit quelque 2,8 milliards d'euros – qui se sont évaporés chaque année depuis 2016 des caisses publiques en raison de la corruption.

«Prête-nom»

«Il ne s'agit pas de cas isolés mais bel et bien du mode de fonctionnement du système», résume-t-il dans son bureau du centre de Budapest.

Si Viktor Orban, qui aime à répéter qu'il ne se mêle pas de business, affiche un patrimoine limité, plusieurs membres de sa famille se sont enrichis de manière spectaculaire depuis son retour au pouvoir en 2010. Parmi eux, son père, Gyozo Orban, 85 ans, est propriétaire d'entreprises dans le secteur des matériaux de construction.

Il a également fait ériger un luxueux palais sur le domaine de Hatvanpuszta pour des dizaines de millions d'euros. Protégée de hauts murs, l'immense demeure, proche de Budapest et à seulement quelques kilomètres du village natal de Viktor Orban, compte plusieurs dépendances, deux piscines et un parc animalier, selon les images saisies par un drone et diffusées par des médias indépendants.

«Le père n'est en réalité que le prête-nom de Viktor Orban», affirme Akos Hadhazy. Son gendre Istvan Tiborcz s'est lui imposé comme l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, grâce aux nombreux contrats d'éclairage public remportés par son ancienne entreprise Elios, financés en partie par l'Union européenne, avant qu'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ne relève de graves irrégularités. Depuis, il s'est tourné vers l'immobilier et le tourisme.

Quant à son ami d'enfance Lorinc Meszaros, un ancien plombier-gazier, il est devenu l'homme le plus riche de Hongrie, avec une fortune évaluée à 4,5 milliards d'euros selon le magazine Forbes, grâce à un empire dans la construction, l'énergie, la banque et les médias, largement alimenté par des contrats publics.

Fonds européens gelés

«Sur le papier, il y a de la concurrence, mais en réalité le gagnant est déjà connu», déplore sous couvert d'anonymat un entrepreneur du secteur de la construction interrogé par l'AFP sur un chantier de rénovation routière à une cinquantaine de kilomètres de Budapest.

L'homme, qui travaille depuis 30 ans dans le secteur, décrit un système où les appels d'offres sont souvent décidés à l'avance.

«Ceux qui sont en bas de la chaîne font le travail et sont payés en dernier – parfois des mois plus tard», ajoute-t-il, se disant prêt à jeter l'éponge et vendre ses machines.

«Je suis profondément indigné», confie-t-il encore, pointant le «mode de vie luxueux» et les déplacements en jets privés du cercle du pouvoir «pendant que les petites entreprises peinent à survivre.»

L'ONG Transparency International, qui place la Hongrie à la dernière place de l'UE de son classement annuel sur la corruption, pointe des risques systémiques dans les marchés publics et une concurrence limitée pour les contrats les plus importants, dans un pays où ils représentent environ 5% du PIB.

Le gouvernement réfute les accusations de corruption, affirmant que les règles de passation des marchés respectent les normes de l'UE.

Cette dernière a cependant gelé 19 milliards d'euros de fonds destinés au pays d'Europe centrale de 9,5 millions d'habitants, en raison de préoccupations persistantes liées à la corruption et au respect de l'Etat de droit. Des sommes qui ne bénéficient donc pas aux Hongrois et que le chef de l'opposition Peter Magyar s'est engagé à récupérer s'il est élu.

Il a aussi promis des enquêtes sur l'enrichissement des dirigeants actuels et leurs familles.