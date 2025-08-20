Une image devenue virale sur les réseaux sociaux montre les dirigeants européens, tête baissée, attendant devant le bureau ovale à Washington. Générée par l'intelligence artificielle (IA), elle fait partie d'un flot de désinformation visant notamment à dénigrer les efforts pour la paix en Ukraine.

Le président Donald Trump, assis au centre, s'exprime lors d'une réunion avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, assis à gauche, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz dans la salle Est de la Maison Blanche, le lundi 18 août 2025, à Washington. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme à chaque grand événement ou sommet, des contenus faux ou satiriques générés par l'IA se déversent sur les réseaux sociaux, leurs auteurs cherchant notamment à récolter de l'argent via ces contenus à vocation virale.

«C'est l'humiliation ultime pour ces ordures corrompues. Absolument magnifique», écrit ainsi un analyste politique conservateur en partageant la fausse photographie montrant le président français Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens, tête baissée et mine sombre, dans la Maison-Blanche.

Sources prorusses

De nombreux dirigeants européens étaient bien à Washington lundi pour rencontrer les présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky. Les faux contenus comptent de nombreuses différences avec les photographies officielles de la rencontre, notamment des détails concernant les vêtements des dirigeants.

Plusieurs sources prorusses ont partagé ces images, dont le média Pravda, connu pour diffuser de faux contenus en faveur de la Russie, souligne l'organisme de surveillance de la désinformation NewsGuard.

Ce flot d'images générées par l'IA illustre comment «les sources pro-Kremlin profitent souvent de réunions très médiatisées auxquelles participent des dirigeants européens pour diffuser de fausses informations», relève NewsGuard.

Plusieurs autres fausses images et vidéos ont été partagées ces derniers jours, notamment pour ridiculiser la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska vendredi.

Les contenus générés par l'IA se propagent en général très rapidement sur les réseaux sociaux, les plateformes ayant pour la plupart assoupli leurs règles de modération.