Le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé mercredi que des «indices clairs» montraient que l'Inde avait bafoué la souveraineté du Canada avec l'assassinat d'un dirigeant séparatiste sikh en 2023 à Vancouver. Ottawa accuse les services secrets indiens d'en être responsables.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau témoigne devant la Commission sur l'ingérence dans les affaires étrangères à Ottawa, Ontario, mercredi 16 octobre 2024. (Justin Tang/The Canadian Press via AP) KEYSTONE

ATS

Au moment de révéler l'an dernier au grand public cette implication supposée de l'Inde, le gouvernement canadien possédait «des indices clairs et certainement désormais encore plus clairs que l'Inde avait bafoué la souveraineté du Canada», a déclaré le premier ministre lors d'une audition devant la commission sur l'ingérence étrangère.

La police fédérale canadienne, la gendarmerie royale (GRC), a annoncé lundi détenir des «éléments de preuve» quant à «l'implication d'agents du gouvernement de l'Inde dans des activités criminelles graves au Canada», notamment l'assassinat du citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar, qui militait pour la création d'un Etat sikh indépendant dans le nord de l'Inde, appelé le «Khalistan».

«Querelle»

Tué sur le parking d'un temple sikh à Vancouver (ouest) en juin 2023, Hardeep Singh Nijjar, qui avait immigré au Canada en 1997 avant d'être naturalisé en 2015, était recherché par les autorités indiennes pour terrorisme présumé et complot en vue de commettre des meurtres.

Trois mois plus tard, Justin Trudeau avait affirmé qu'il existait des «éléments crédibles» sur un lien entre des agents du gouvernement indien et ce meurtre. L'annonce avait envenimé les relations entre les deux pays. L'Inde avait ainsi provisoirement restreint les visas pour les Canadiens et obligé le Canada à rapatrier certains de ses diplomates.

Les tensions sont encore montées d'un cran lundi avec l'expulsion réciproque des ambassadeurs et de cinq autres diplomates de haut rang des deux pays.

Devant la commission, Justin Trudeau a affirmé que la décision de la gendarmerie royale du Canada de dévoiler des détails lundi sur l'implication d'agents indiens était «entièrement fondée» dans l'intérêt de la sécurité publique.

Agissements des diplomates détaillés

Selon le premier ministre, la GRC détient des preuves que des actes de violence contre des Canadiens, dont des violations de domicile, de l'extorsion et «même des meurtres» ont été «permis et dans de nombreux cas ordonnés par le gouvernement indien».

Quelque 770'000 Sikhs vivent au Canada, constituant 2% de la population et la plus grande communauté en dehors d'Inde, avec une minorité active réclamant la création d'un Etat indépendant en Inde.

Le premier ministre a également détaillé mercredi des agissements impliquant selon lui des diplomates indiens «ayant récolté des informations sur des Canadiens qui sont des opposants ou en désaccord avec le gouvernement Modi et ayant ensuite fait passer ces informations à des organisations criminelles comme le gang de Lawrence Bishnoi afin d'entraîner des violences contre des Canadiens».

Déjà réputé pour conduire des assassinats et des extorsions en Inde, le groupe criminel Bishnoi est désormais accusé d'être impliqué dans le meurtre d'Hardeep Singh Nijjar. Le chef de ce gang, Lawrence Bishnoi, est actuellement détenu dans l'Etat indien du Gujarat, où il doit être jugé pour contrebande d'héroïne en provenance du Pakistan.

Selon la GRC, le «groupe Bishnoi» est une entité du crime organisé utilisée par le gouvernement indien pour cibler des membres de la diaspora d'Asie du Sud et des séparatistes sikhs.

ATS