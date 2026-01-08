  1. Clients Privés
Etats-Unis Des élus républicains votent pour limiter les pouvoirs de Trump au Venezuela

ATS

8.1.2026 - 19:45

Des sénateurs républicains se sont joints jeudi à leurs collègues démocrates pour faire avancer une résolution visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump contre le Venezuela. Ce vote est un camouflet pour le président.

Donald Trump a dénoncé la "stupidité" des sénateurs républicains ayant appuyé la motion démocrate (archives).
Donald Trump a dénoncé la "stupidité" des sénateurs républicains ayant appuyé la motion démocrate (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.01.2026, 19:45

08.01.2026, 19:56

La motion de procédure est passée avec 52 voix pour – dont 5 sénateurs républicains – et 47 contre, et le texte lui-même doit désormais être soumis au vote au Sénat la semaine prochaine. En cas d'adoption, il se dirigera vers la Chambre des représentants, où son sort est plus incertain.

Même en cas d'adoption par les deux chambres du Congrès, Donald Trump pourrait opposer un veto probablement insurmontable au texte, dont la portée reste donc largement symbolique. En attendant, le président s'est emporté contre la «stupidité» des cinq sénateurs républicains, qui selon lui «ne devraient plus jamais être élus».

«Monde qui se dérègle». Macron: «Je ne peux pas m'habituer à ce qu'on est en train de vivre»

«Monde qui se dérègle»Macron: «Je ne peux pas m'habituer à ce qu'on est en train de vivre»

«Ce vote entrave grandement la défense et la sécurité nationale américaines», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, ajoutant que selon lui le texte était «inconstitutionnel».

Pouvoirs du Congrès

Ce projet a pour but «d'ordonner le retrait des forces armées des Etats-Unis des hostilités à l'intérieur du – ou contre le – Venezuela qui n'ont pas été autorisées par le Congrès». M. Trump ne serait ainsi pas autorisé à lancer de nouvelles opérations militaires contre le Venezuela sans un vote préalable des parlementaires.

Samedi dernier, un commando des forces spéciales américaines a enlevé le président M. Maduro et son épouse Cilia Flores à Caracas et les a transportés à New York pour y répondre d'accusations de trafic de drogue.

Depuis, Donald Trump a déclaré ouvertement que les Etats-Unis allaient «diriger» le Venezuela et que les entreprises américaines contrôleraient son pétrole. La Maison Blanche n'a pas exclu non plus d'envoyer de nouvelles troupes sur le sol vénézuélien à cet effet.

«Au lieu de répondre aux inquiétudes des Américains sur le coût de la vie, le président Trump a entamé une guerre avec le Venezuela», avait déclaré mercredi le sénateur démocrate Tim Kaine, l'un des auteurs de la résolution. Il avait dénoncé le flou selon lui dans lequel l'administration Trump a gardé le Congrès avant l'opération de samedi.

Enjeux cruciaux. Pourquoi le Groenland ? 4 choses à savoir sur ce territoire arctique

Enjeux cruciauxPourquoi le Groenland ? 4 choses à savoir sur ce territoire arctique

Pour le sénateur républicain Rand Paul, autre auteur de la résolution, le respect de la Constitution des Etats-Unis est remis en cause. «Le pouvoir constitutionnel d'initier la guerre est placé fermement sur les épaules du Congrès», a-t-il déclaré dans l'hémicycle mercredi.

Plusieurs élus républicains avaient exprimé leur mécontentement après l'opération militaire américaine. Mais peu avaient appelé à restreindre les pouvoirs de Donald Trump sur le Venezuela, jusqu'à ce revers infligé au président jeudi.

