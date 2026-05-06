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Arts Des manifs contre la présence russe ouvrent la Biennale de Venise

ATS

6.5.2026 - 13:58

Manifestation devant le pavillon russe, démission du jury, boycott du ministre de la Culture: la 61e édition de la Biennale de Venise a ouvert ses portes mercredi en avant-première à la presse dans un climat rendu inflammable par le retour de la Russie, absente quatre ans.

Une image du Pavillon suisse à la Biennale: «The Unfinished Business of Living Together» des artistes Gianmaria Andreetta, Luca Beeler, Nina Wakeford, Miriam Laura Leonardi, Lithic Alliance et Yul Tomatala.
Une image du Pavillon suisse à la Biennale: «The Unfinished Business of Living Together» des artistes Gianmaria Andreetta, Luca Beeler, Nina Wakeford, Miriam Laura Leonardi, Lithic Alliance et Yul Tomatala.
ATS

Keystone-SDA

06.05.2026, 13:58

06.05.2026, 14:12

Le visage recouvert d'une cagoule rose, brandissant des fumigènes roses et dévoilant leur poitrine, le collectif féministe ukrainien Femen et le groupe russe Pussy Riot ont organisé leur toute première action commune devant le pavillon russe, mercredi matin, au début des visites réservées à la presse.

«Nous sommes ici pour rappeler que la seule culture russe, le seul art russe aujourd'hui, c'est le sang», a déclaré Inna Shevchenko, militante de Femen, aux journalistes. «Ce pavillon se dresse sur des fosses communes ukrainiennes», a-t-elle ajouté.

C'est la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine que Moscou présente un projet artistique dans le cadre de la plus grande exposition d'art contemporain au monde, qui a lieu tous les deux ans dans la Cité des Doges.

Démission du jury

Depuis son annonce début mars, la participation de la Russie suscite un tollé, en particulier au sein du gouvernement italien et de l'Union européenne, laquelle a menacé de supprimer une subvention de deux millions d'euros accordée à la Biennale.

Dernier rebondissement: le jury de la Biennale a démissionné jeudi en masse après avoir annoncé qu'il exclurait la Russie et Israël du palmarès, en raison de l'émission par la Cour pénale internationale (CPI) de mandats d'arrêt pour crimes de guerre à l'encontre de leurs dirigeants.

Le pavillon russe restera fermé durant l'ouverture au public de la Biennale du 9 mai au 22 novembre, car l'ouvrir nécessiterait une autorisation. Mais des performances musicales enregistrées à l'intérieur pendant les journées de présentation à la presse, considérées comme un événement privé, seront retransmises sur des écrans géants à l'extérieur. La présence de la Russie aux journées presse étant un événement privé, elle ne nécessite pas d'autorisation, contrairement à l'ouverture officielle.

Intitulée «The tree is rooted in the sky» («L'arbre est enraciné dans le ciel», ndlr), l'exposition met en scène une trentaine de «jeunes musiciens, philosophes et poètes», majoritairement russes mais venant également du Mexique, du Mali ou encore du Brésil.

«Je tiens à remercier la Biennale d'avoir soutenu l'idée que tous les pays soient représentés ici», a déclaré dans une vidéo postée lundi sur Instagram la commissaire de l'exposition, Anastasia Karneeva.

Le feu aux poudres

En 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les artistes et les commissaires du pavillon russe s'étaient retirés de la Biennale en signe de protestation. En 2024, la Russie n'avait pas été invitée. L'annonce de son retour cette année a mis le feu aux poudres.

Dans une lettre adressée début mars au président de la Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, 22 ministres de la Culture et des Affaires étrangères européens lui demandaient de «reconsidérer la participation de la Fédération de Russie», jugée «inacceptable dans les circonstances actuelles».

La semaine dernière, l'UE a de nouveau écrit au gouvernement italien pour demander des éclaircissements sur les conditions d'accueil de la délégation russe, craignant une violation des sanctions européennes visant Moscou.

«Lieu de trêve»

D'après des documents issus d'une inspection effectuée la semaine dernière par le ministère italien de la Culture, les organisateurs de la Biennale soutiennent que la Russie est propriétaire de son pavillon et qu'on ne peut l'empêcher de l'utiliser.

Conséquence de la démission du jury et du «caractère exceptionnel de la situation géopolitique internationale actuelle», les organisateurs de la Biennale ont reporté la cérémonie de remise des prix du 9 mai au 22 novembre, dernier jour de l'ouverture au public. Deux prix seront alors décernés par les visiteurs, dont l'un pourra être remporté par n'importe lequel des pays participants, dont la Russie.

«La Biennale se veut et se confirme comme un lieu de trêve au nom de l'art, de la culture et de la liberté artistique», arguent les organisateurs sur le site de la Biennale. Une ligne dont, malgré les pressions, le président Buttafuoco, qui a pris ses fonctions en mars 2024, n'a pas dévié. «L'art a un pouvoir bien plus grand que toute forme d'oppression», a-t-il déclaré lundi, lors d'une première inauguration d'exposition

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