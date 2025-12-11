  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Des membres de l'ONU vont rencontrer les belligérants soudanais

ATS

11.12.2025 - 22:28

Des représentants de l'ONU vont rencontrer à Genève les deux camps en guerre au Soudan, a annoncé jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans une interview à la chaîne saoudienne Al-Arabiya. Il n'a toutefois pas précisé la date de cette rencontre.

Interrogé à New York sur les détails de ces rencontres, Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général, a indiqué qu'il n'y avait pas de date pour l'instant (archives).
Interrogé à New York sur les détails de ces rencontres, Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général, a indiqué qu'il n'y avait pas de date pour l'instant (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.12.2025, 22:28

«Nous tiendrons à Genève des réunions avec les deux côtés», a déclaré M. Guterres, dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre qui a éclaté en avril 2023 entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Interrogé à New York sur les détails de ces rencontres, Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général, a indiqué qu'il n'y avait pas de date pour l'instant.

Crimes de guerre. 20 ans de prison pour un chef de milice soudanais

Crimes de guerre20 ans de prison pour un chef de milice soudanais

«A ce stade, nous envisageons des discussions techniques», qui pourraient «ouvrir la voie à quelque chose de plus productif», a-t-il ajouté, précisant que rien n'était confirmé mais que l'ONU avait «bon espoir de pouvoir aller de l'avant» et de convaincre les deux parties.

M. Guterres a également déclaré que l'ONU s'était vu promettre «dans un avenir très proche» l'accès à El-Facher, prise par les paramilitaires en octobre alors qu'elle était la dernière ville de la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, à échapper à leur contrôle.

«Aucun des deux camps ne se comporte bien mais il y en a clairement un qui commet les pires atrocités, c'est celui des FSR», a-t-il ajouté. La prise d'El-Facher avait été marquée par des massacres, des viols et des pillages, selon de multiples témoignages d'acteurs humanitaires et de rescapés.

Dizaines de milliers de morts

Le secrétaire général de l'ONU s'exprimait depuis Ryad, où il a rencontré mercredi le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume.

L'Arabie saoudite fait partie du groupe de médiation dit du Quad, qui comprend également les Etats-Unis, l'Egypte et les Emirats arabes unis, et a intensifié ces derniers mois ses efforts pour trouver une issue au conflit.

«Fort avertissement »lancé. L'ONU alerte sur la menace de violences massives au Kordofan

«Fort avertissement »lancéL'ONU alerte sur la menace de violences massives au Kordofan

Fin novembre, le président américain Donald Trump avait dit vouloir mettre fin aux «atrocités» au Soudan, le prince héritier saoudien lui ayant demandé lors d'une visite à Washington de s'impliquer pour mettre fin à la guerre.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué le déplacement de douze millions d'habitants et dévasté les infrastructures du pays, plongé dans une grave crise humanitaire.

Les plus lus

Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Un ex revanchard, une entrée cata et «une double peine qui fait très mal»
Refuge Stüdl vandalisé : les gardiens horrifiés par l’ampleur des dégâts
La Maison blanche accentue sa charge contre CNN
«Didier Deschamps ? Je ne suis pas là pour alimenter la polémique»
Pendu dans le vide, un parachutiste se démène pour rester en vie