Les autorités fédérales américaines enquêtent sur la «menace» formulée, selon eux, contre le président américain Donald Trump par James Comey, ancien patron du FBI. Ce dernier a partagé sur Instagram une image montrant des coquillages former le message «86 47» dans le sable.

James Comey, brutalement limogé par Donald Trump en 2017 pendant qu'il enquêtait sur des soupçons d'ingérences étrangères pendant l'élection présidentielle, a ensuite partagé un message sur son compte Instagram. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le premier nombre est parfois utilisé pour signifier le souhait de faire partir quelqu'un, voire de tuer, et le second peut se référer à Donald Trump, 47e président des Etats-Unis.

«L'ancien directeur déshonoré du FBI James Comey vient d'appeler à l'assassinat du président Trump», a écrit jeudi sur le réseau social X la ministre de la sécurité intérieure Kristi Noem. Elle a ajouté que son ministère ainsi que le Secret Service, le service chargé de la protection du président, «mènent l'enquête sur cette menace».

Publication retirée

«Cela nous inquiète tous gravement et doit être pris au sérieux», a dit sur X Taylor Budowich, un chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche.

«J'ai publié plus tôt une photographie de coquillages que j'ai vus ce matin lors d'une balade sur la plage et j'ai estimé que c'était un message politique. Je ne m'étais pas rendu compte que certaines personnes associaient ces chiffres avec de la violence. Je n'ai jamais eu cela à l'esprit, mais je m'oppose à toute force de violence et j'ai donc retiré la publication», a-t-il écrit.

Donald Trump a réchappé en juillet dernier à une tentative d'assassinat lors d'une réunion de campagne en Pennsylvanie.