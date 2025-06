Plusieurs milliers de fans de la série sud-coréenne «Squid Game» ont fêté samedi dans le centre de Séoul la mise en ligne sur Netflix de l'ultime saison de ce programme phénomène, emblématique du «soft power» culturel sud-coréen.

Les gardes de Squid Game défilent lors d’un événement organisé pour la sortie de la troisième saison de la série sud-coréenne Squid Game, sur la place Gwanghwamun à Séoul, le 28 juin 2025. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Cette dystopie centrée sur une société violente, gangrénée par les divisions et les inégalités, détient le record de la série la plus regardée sur la plateforme depuis son lancement en 2021.

Avec le film oscarisé «Parasite» et le boys-band de K-pop BTS, «Squid Game», dont la troisième saison est proposée depuis vendredi, est considérée comme l'une des création sud-coréennes ayant le plus contribué à faire du pays ungéant culturel.

Des scènes jubilatoires

Les fans enthousiastes se sont rassemblés samedi soir près du célèbre palais Gyeongbokgung, dans un défilé conduit par des participants vêtus des uniformes rose vif portés par les agents mystérieux et masqués de la série.

Ils étaient suivis par ceux équipés de grands carrés de «ddakji», un jeu de cartes traditionnel pour enfants coréens, très présent dans l'histoire, et du drapeau de la série composé de symboles emblématiques -- et énigmatiques -- du cercle, du triangle et du carré.

Les murs de la bibliothèque métropolitaine de Séoul, près de l'hôtel de ville, ont également été illuminés avec des scènes et personnages emblématiques, dont Young-hee, la gigantesque poupée animatronique détectrice de mouvements, qui intervient dans l'un des jeux mortels pour enfants.

«Ce projet est devenu une sorte de phénomène culturel, qui a tracé l'une des lignes les plus audacieuses de l'histoire de la création coréenne», a déclaré aux fans samedi la superstar Lee Byung-hun, qui joue le rôle du «Front Man» masqué supervisant la compétition.

Tristes de voir la série terminée

L'événement a été en partie organisé par le gouvernement de la ville de Séoul, qui vise à tirer parti de la popularité mondiale du soft-power culturel sud-coréen pour stimuler le tourisme. «Je ne veux littéralement jamais repartir», s'est ainsi enthousiasmée l'influenceuse Snitchery, venue de Los Angeles.

Park Sang-gyu, un fan sud-coréen, est, lui, resté éveillé toute la nuit vendredi pour regarder la dernière saison. Cette série est «avant tout une histoire sur les gens», et «pas seulement sur les jeux», elle «reflète de nombreux aspects de la vie réelle», a-t-il commenté.

Quant au réalisateur Hwang, qui a perdu neuf dents en raison du stress pendant la production, il avait déclaré récemment lors d'une conférence de presse qu'il avait «tout donné» pour la série au fil des années, la décrivant comme un fardeau extrêmement lourd. «Donc, bien que ce soit un pincement au coeur de la voir se terminer, il y a aussi un sentiment de soulagement».