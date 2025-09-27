  1. Clients Privés
Tel-Aviv Des milliers d'Israéliens manifestent pour un retour des otages

ATS

27.9.2025 - 22:16

Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés samedi soir à Tel-Aviv pour réclamer un accord mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza. Cela deux jours avant la rencontre prévue entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump.

Les manifestants appellent à un retour de tous les otages à la maison.
Les manifestants appellent à un retour de tous les otages à la maison.
ATS

Keystone-SDA

27.09.2025, 22:16

27.09.2025, 22:23

Les manifestants ont déployé une grande banderole sur laquelle on pouvait lire: «Tous les otages, ramenez-les chez eux maintenant», alors qu'ils se rassemblaient sur la place des Otages à Tel-Aviv.

«La seule chose qui puisse empêcher la descente dans l'abîme est un accord complet et global qui mette fin à la guerre et ramène tous les otages et les soldats chez eux», a déclaré Lishay Miran-Lavi, l'épouse d'Omri Miran, toujours captif à Gaza.

S'adressant directement au président américain, elle l'a exhorté à user de son «influence auprès du Premier ministre Netanyahu». «Prolonger cette guerre ne fait qu'exposer Omri et les autres otages à un danger encore plus grand.»

Trêve

Ronen Ohel, dont le frère Alon Ohel est toujours retenu à Gaza, a également appelé M. Netanyahu à conclure un accord de trêve.

«Pas de lettres, pas de déclarations, pas de retards. Il y a une opportunité maintenant, il y a un moment où vous pouvez choisir d'être un leader», a-t-il déclaré.

Le ministre israélien d'extrême droite chargé de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a mis en garde M. Netanyahu contre la conclusion d'un accord.

«Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas le mandat de mettre fin à la guerre sans la défaite totale du Hamas», a-t-il écrit sur X. M. Netanyahu, qui ne dispose plus d'une majorité absolue au Parlement, est tributaire de ses alliés d'extrême droite.

Ces derniers refusent tout accord de libération d'otages avec le Hamas, et plaident pour la poursuite de la guerre jusqu'à l'anéantissement du mouvement islamiste palestinien, dont l'attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre à Gaza.

