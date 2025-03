Le pape François reçoit chaque jour «des milliers» de lettres du monde entier, alors qu'il se remet tout doucement d'une double pneumonie dans un hôpital de Rome, a indiqué la poste italienne.

Les soutiens ont inondé le service postal romain avec des lettres «du début de son hospitalisation jusqu'à aujourd'hui» (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le souverain pontife de 88 ans séjourne à l'hôpital Gemelli de Rome depuis un mois. Si son pronostic vital n'est désormais plus réservé, il bénéficie toujours d'une assistance respiratoire, via des canules nasales en journée et un masque à oxygène la nuit, et son tableau clinique reste décrit comme «complexe», selon le dernier bulletin médical officiel publié vendredi.

Ses soutiens ont inondé le service postal romain avec des lettres «du début de son hospitalisation jusqu'à aujourd'hui», précise un communiqué de la poste.

Cet «afflux» de correspondance est particulièrement visible au centre de tri de Fiumicino, où se trouve le principal aéroport de Rome, avec «jusqu'à 150 kilos de courrier par jour», a précisé son dirigeant Antonello Chidichimo.

«Ces derniers jours, l'afflux de lettres et de messages adressés au pape François a été particulièrement intense, un signe d'affection et de proximité de la communauté internationale», indique le communiqué de la poste.

Ce qui permet au passage au service postal de se targuer de jouer «un rôle fondamental... pour s'assurer que chaque message de soutien et de prière arrive à destination».

Vendredi, des stars du football international avaient envoyé des messages de soutien à François, du Brésilien Neymar au Croate Ivan Rakitic, en passant par le capitaine du San Lorenzo, l'équipe de coeur du pape argentin qu'il soutenait à Buenos Aires lorsqu'il était jeune.

Un nouveau bulletin médical annoncé pour vendredi soir avait été annulé, «parce que les médecins estiment que la situation est stable et qu'il n'y a pas de nouveautés», avait expliqué la salle de presse du Vatican.

Les bulletins de santé, quotidiens lorsque François était au plus mal, se feront désormais plus rares, a-t-il été précisé.