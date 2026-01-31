  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Défendez le Rojava» Des milliers de manifestants à Berne pour les Kurdes en Syrie

ATS

31.1.2026 - 14:58

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour une nouvelle manifestation en faveur des régions kurdes de Syrie. Elles ont répondu à l'appel lancé par des organisations kurdes en exil, des groupes d'extrême gauche et d'autres cercles.

Au cours des deux dernières semaines, les Kurdes en exil ont manifesté presque quotidiennement dans les villes suisses contre les attaques menées contre leur territoire dans le nord de la Syrie. (Photo d'archive)
Au cours des deux dernières semaines, les Kurdes en exil ont manifesté presque quotidiennement dans les villes suisses contre les attaques menées contre leur territoire dans le nord de la Syrie. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

31.01.2026, 14:58

31.01.2026, 15:08

La manifestation autorisée avait pour slogan «Defend Rojava» ("Défendez le Rojava"), comme l'a rapporté un correspondant de l'agence de presse Keystone-ATS. Un défilé est prévu dans le centre-ville.

La région appelée Rojava par les Kurdes est située dans le nord de la Syrie. Vendredi, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les troupes du gouvernement de transition syrien et les forces kurdes. La situation reste toutefois fragile.

La situation en Iran en cinq points. «Des rues couvertes de sang» - Trump interviendra-t-il ?

La situation en Iran en cinq points«Des rues couvertes de sang» - Trump interviendra-t-il ?

Au cours des dernières semaines, de nombreuses manifestations en faveur du Rojava ont eu lieu dans les grandes villes suisses.

Les plus lus

«Je ne contrôle plus grand-chose» - Malorie Blanc décroche la lune
Un ange aux traits de Meloni dans une église de Rome? La polémique enfle en Italie
«C’est une déception personnelle mais je ne vais pas venir pleurer dans les médias»
Course-poursuite à Bulle : un conducteur de 14 ans interpellé
Un Suédois meurt dans une avalanche à Evolène
Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !