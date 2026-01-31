«Défendez le Rojava»Des milliers de manifestants à Berne pour les Kurdes en Syrie
31.1.2026 - 14:58
Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour une nouvelle manifestation en faveur des régions kurdes de Syrie. Elles ont répondu à l'appel lancé par des organisations kurdes en exil, des groupes d'extrême gauche et d'autres cercles.
Keystone-SDA
La manifestation autorisée avait pour slogan «Defend Rojava» ("Défendez le Rojava"), comme l'a rapporté un correspondant de l'agence de presse Keystone-ATS. Un défilé est prévu dans le centre-ville.
La région appelée Rojava par les Kurdes est située dans le nord de la Syrie. Vendredi, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les troupes du gouvernement de transition syrien et les forces kurdes. La situation reste toutefois fragile.