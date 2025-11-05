  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serbie Des milliers de manifestants face à face à Belgrade

ATS

5.11.2025 - 21:12

Des milliers de personnes manifestant contre la corruption d'un côté et des milliers de partisans du gouvernement serbe de l'autre se sont fait face pendant plusieurs heures mercredi soir à Belgrade devant le Parlement

Partisans du gouvernement et manifestants contre la corruption des autorités se sont fait face mercredi soir à Belgrade.
Partisans du gouvernement et manifestants contre la corruption des autorités se sont fait face mercredi soir à Belgrade.
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 21:12

05.11.2025, 21:18

Ces deux rassemblements concurrents ont été organisés quelques jours à peine après une manifestation massive, samedi, pour le premier anniversaire de la catastrophe qui a donné naissance à ce mouvement contestation, l'effondrement ayant fait 16 morts de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad, le 1er novembre 2024.

Pour les manifestants antigouvernementaux, c'est la corruption entachant selon eux les vastes chantiers publics qui est responsable de cet accident.

Mercredi, ce sont des milliers de partisans du président, Aleksandar Vucic, qui se sont rassemblés à Belgrade, certains arrivant dans des cars affrétés selon plusieurs médias locaux par le parti au pouvoir (SNS, droite nationaliste).

D'après la police, ils étaient près de 50'000, un chiffre que l'AFP n'a pas pu vérifier.

Plusieurs ministres et responsables du parti au pouvoir se sont mêlés à la foule des manifestants soutenant M. Vucic, parmi lesquels un groupe de Serbes du Kosovo (une ancienne province dont Belgrade n'a jamais reconnu l'indépendance, ndlr), arrivés à pied à Belgrade.

«Nous avons voyagé longtemps pour soutenir notre président et notre pays», a lancé l'un des marcheurs, Zarko Milovanovic, «Le président Vucic nous a toujours soutenus, nous voulons montrer que nous sommes pour la paix et l'unité».

Douleur d'une mère

M. Vucic a répondu dans un post sur Instagram montrant la foule, avec la légende «Fier de la Serbie».

De l'autre côté d'un lourd dispositif policier, les manifestants antigouvernementaux se sont eux aussi regroupés par milliers pour soutenir la mère d'une des victimes de Novi Sad, Dijana Hrka, qui a entamé dimanche une grève de la faim devant le Parlement pour réclamer que les responsables de la mort de son fils soient traduits en justice.

Pour eux, le rassemblement des partisans du chef de l'Etat devant cette mère endeuillée est une honte.

«C'est honteux. C'est se moquer d'une mère qui a perdu son fils et qui cherche la justice», a déclaré à l'AFP Mina Krstic.

Dans la soirée, Novak Djokovic a reposté sur Instagram une publication dans laquelle il est dit que «la douleur d'une mère ne doit jamais être un sujet de moquerie».

Les plus lus

Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence
Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!
Le jackpot de plus de 40 millions de francs est tombé au Swiss Loto!
«D'autres nouvelles déchirantes nous parviennent de Louisville»
Six grands patrons suisses sont allés rencontrer Trump à Washington
«L'antisémitisme a pris le dessus sur le bon sens», dit un ministre israélien