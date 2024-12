Des milliers de manifestants pro-européens se sont rassemblés mardi soir devant le parlement géorgien à Tbilissi pour la sixième nuit consécutive de protestation contre le gouvernement, accusé de détourner ce pays du Caucase de ses ambitions d'intégration à l'UE.

Des milliers de manifestants pro-européens se sont à nouveau rassemblés mardi soir devant le parlement géorgien à Tbilissi pour protester contre le gouvernement.

Les manifestants ont lancé des feux d'artifice vers le bâtiment et ont agité des drapeaux de la Géorgie et de l'UE face à la police, présente autour et dans le parlement, ont constaté les journalistes de l'AFP.

