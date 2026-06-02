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«L'Albanie n'est pas à vendre» Des milliers de manifestants s'opposent à un projet du gendre de Trump

Basile Mermoud

2.6.2026

Plusieurs milliers de citoyens ont manifesté mardi à Tirana, pour le deuxième soir consécutif, afin de demander de la transparence autour d'un projet de complexe touristique qui serait lié au gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner.

Dans le cortège, on pouvait voir des pancartes sur lesquelles il était écrit «l'Albanie n'est pas à vendre» ou «Ivanka go home».
Dans le cortège, on pouvait voir des pancartes sur lesquelles il était écrit «l'Albanie n'est pas à vendre» ou «Ivanka go home».
AFP

Agence France-Presse

02.06.2026, 22:13

Drapeaux albanais en main, les manifestants ont défilé sur le boulevard principal de la capitale albanaise avant de s'arrêter devant le siège de gouvernement scandant «Rama [le premier ministre] annulez le projet», a constaté l'AFP.

Dans le cortège, on pouvait voir des pancartes sur lesquelles il était écrit «l'Albanie n'est pas à vendre», «Ivanka go home» - en référence à Ivanka Trump, la fille du président américain et épouse de Jared Kushner.

Dans un récent podcast, cette dernière a évoqué le projet d’hôtel sur l'île inhabitée de Sazan, expliquant avoir «nagé puis marché pied nu» sur ce joyau de la mer adriatique inhabité depuis des décennies.

Dévoilé il y a deux ans, ce projet touristique de très grand luxe n'a toujours par commencé, et est entouré de très nombreuses zones d'ombres. Il serait accompagné d'un autre, prévu sur la côte protégée de Zvernec.

Selon les plans de l'époque, Jared Kushner prévoit de transformer l'île de Sazan — qui abritait autrefois une base militaire communiste secrète — en une destination touristique de luxe, un projet estimé à 1,4 milliard d'euros.

Le Parquet spécialisé contre la corruption et le crime organisé (SPAK) a ainsi annoncé mardi avoir ouvert des enquêtes sur l'origine des fonds utilisés pour l'achat de titres de propriété pour le projet de Zvernec.

Les titres de propriété auraient ensuite été revendus aux investisseurs du projet, selon le Parquet, qui n'a pas répondu aux demandes de précision de l'AFP sur les liens avec Jared Kushner.

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Samedi, un premier rassemblement a été organisé à Zvernec pour protester contre l'installation de barbelés empêchant de rejoindre la plage. Des gardes de sécurité privés s’en sont pris aux manifestants, dont plusieurs ont été blessés.

Après l'incident plusieurs agents et officiers de police ont été suspendus, et la licence des deux sociétés de sécurité privées impliquées a été révoquée.

Déjà en janvier, une quarantaine d'associations de protection de l'environnement avaient demandé la suspension du projet de complexe touristique de luxe sur une île albanaise du gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, invoquant des menaces pour la biodiversité.

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