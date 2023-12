Des milliers de Serbes sont descendus samedi dans les rues du centre de Belgrade pour protester contre la fraude ayant entaché selon eux les législatives du 17 décembre, remportées par la droite nationaliste.

C'est la 13ème manifestation consécutive, et de loin la plus importante, depuis l'annonce des résultats des élections législatives et locales, selon lesquels le parti SNS (droite nationaliste) du président serbe Aleksandar Vucic a remporté 46% des voix contre 23,5% à la coalition de l'opposition.

L'opposition a contesté ces résultats, parlant de nombreuses irrégularités, notamment le fait que, selon eux, des Serbes de Bosnie ont été autorisés illégalement à venir voter dans la capitale. Les observateurs internationaux ont également rapporté de nombreuses irrégularités.

Annulation réclamée

La manifestation de samedi, organisée par un groupe d'intellectuels, artistes et célébrités, rassemble des protestataires venus de tous bords. Notamment la principale coalition d'opposition «La Serbie contre la violence», mais aussi des groupes d'étudiants et de jeunes qui avaient manifesté ces derniers jours.

Vendredi, ces jeunes, à l'appel du groupe Borba ("combat"), avaient réussi à bloquer une rue du centre de Belgrade, en vue de la manifestation de samedi.

Les manifestants réclament inlassablement l'annulation des élections et des enquêtes sérieuses sur les fraudes ayant eu lieu, afin de pouvoir tenir de nouvelles élections de façon correcte dans six mois.

La foule a particulièrement acclamé la dirigeante de l'opposition, Marinika Tepic, qui, en grève de la faim depuis le 18 décembre, a dû être aidée pour monter sur l'estrade.

«La seule chose que je peux vous dire, c'est que tout a déjà été dit. Ces élections doivent être annulées», a-t-elle lancé, avant de se rendre à l'hôpital et d'annoncer la fin de sa grève de la faim.

