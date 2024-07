Les inondations massives de ces derniers jours ont laissé une trace de destruction en Inde, au Népal et au Bangladesh. Des millions de personnes ont été touchées et on dénombre des dizaines de morts. Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson en Asie du Sud, mais les experts soulignent qu'ils se sont aggravés ces dernières années en raison du changement climatique, écrit la BBC.

Des personnes traversent une route inondée sur un chariot de tracteur dans le district de Hojai de l'Assam, en Inde, le 4 juillet 2024. KEYSTONE

Des opérations de sauvetage à grande échelle sont en cours, les autorités dirigeant des milliers de personnes vers des abris, fournissant nourriture et matériel aux sinistrés.

De grands fleuves comme le Brahmapoutre et le Kosi, qui traversent plusieurs États, sont sortis de leur lit en raison des fortes pluies.

Selon les autorités, 14 personnes sont mortes au Népal le week-end dernier. Des routes principales ont été coupées et des ponts détruits par l'eau des rivières en crue. Plus de 40 personnes auraient déjà trouvé la mort dans le pays lors des pluies de mousson de cette année. Les autorités demandent aux habitants du sud-est du pays de redoubler de vigilance maintenant que la rivière Kosi est passée au-dessus du niveau d'alerte.

Près de 2,4 millions de personnes ont été touchées dans l'État indien d'Assam. Depuis la mi-mai, 66 personnes ont déjà trouvé la mort. Les autorités prévoient de nouvelles précipitations, qui feront encore monter le niveau du Brahmapoutre.

Plusieurs ponts et routes ont été détruits, laissant des villages isolés complètement coupés du monde.

Dans la capitale financière Mumbai, les écoles sont restées fermées lundi.

Toujours en Inde, le parc national de Kaziranga, qui abrite près de 2.200 rhinocéros indiens, est sous eau. Quatre rhinocéros, des dizaines de cerfs et d'autres animaux sont morts. Les experts affirment qu'il s'agit du plus grand nombre de décès d'animaux dus aux inondations depuis des années.

