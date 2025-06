Les frappes israéliennes sur des immeubles résidentiels à Téhéran ont fait plusieurs morts civils, dont des enfants, a indiqué vendredi l'agence officielle iranienne Irna. Le puissant chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a également été tué.

«Le général de division Hossein Salami, chef du corps des gardiens de la révolution islamique, est tombé en martyr dans l'attaque du régime israélien», a rapporté les agences de presse Tasnim et Mehr. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le général de division Hossein Salami, chef du corps des gardiens de la révolution islamique, est tombé en martyr dans l'attaque du régime israélien», a rapporté les agences de presse Tasnim et Mehr. La télévision publique fait état pour sa part de flammes et de fumée au quartier général des gardiens de la révolution situé dans la rue Pirouzi, dans l'est de Téhéran.

Un responsable sécuritaire israélien a pour sa part indiqué que le chef d'état-major iranien, le général Mohammed Bagheri, a probablement été tué dans l'attaque israélienne. «Des spécialistes du nucléaire de premier plan ont été éliminés dans les premières frappes», a ajouté ce responsable sous couvert d'anonymat.

Des explosions ont été entendues vendredi matin dans la ville de Natanz, dans la province centrale iranienne d'Ispahan, où se trouve un important site nucléaire, selon la télévision d'Etat iranienne. Le site abrite l'une des principales installations d'enrichissement d'uranium.