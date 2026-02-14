  1. Clients Privés
Diplomatie Des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis à Genève

ATS

14.2.2026 - 15:08

Le sultanat d'Oman accueillera la semaine prochaine à Genève des discussions entre les Etats-Unis et l'Iran. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé à Keystone-ATS une information de l'agence de presse Reuters.

Iraniens et Américains négocieront la semaine prochaine à Genève (photo prétexte).
Iraniens et Américains négocieront la semaine prochaine à Genève (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 15:08

14.02.2026, 15:18

«Le DFAE est en contact avec les parties et a réitéré sa disponibilité pour soutenir toute initiative diplomatique visant à promouvoir la désescalade», indique le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau, contacté par Keystone-ATS. Il ajoute que «la Suisse salue et soutient ces pourparlers.»

