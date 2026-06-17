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Moyen-Orient Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain

ATS

17.6.2026 - 04:56

Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain des ports iraniens qui était en place depuis environ deux mois, a indiqué mercredi le site de suivi maritime TankerTrackers, avant la signature d'un accord entre Téhéran et Washington prévue vendredi.

Au moins deux pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain.
Au moins deux pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain.
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 04:56

17.06.2026, 07:30

«Au moins deux supertankers de la National Iranian Tanker Company (NITC), nommés Diona et Hero2, ont franchi le périmètre du blocus de la marine américaine en transportant à eux deux un total de 3,8 millions de barils de pétrole brut iranien», a indiqué le site sur X, faisant état plus tard du passage d'un troisième tanker iranien.

«Il s'agit des premières exportations de pétrole brut de l'Iran depuis deux mois», note-t-il.

Iran - USA. Les discussions sur un accord final doivent débuter vendredi

Iran - USALes discussions sur un accord final doivent débuter vendredi

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