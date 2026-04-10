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Guerre au Moyen-Orient Des pourparlers entre le Liban et Israël peuvent-ils aboutir?

Basile Mermoud

10.4.2026

Israël et le Liban doivent entamer des pourparlers la semaine prochaine à Washington, après des frappes meurtrières sur Beyrouth qui ont menacé de faire dérailler la trêve régionale avec l'Iran.

This photograph taken on April 10, 2026, during a media tour organized by Hezbollah’s media office shows a digger clearing the rubble of a building in Beirut's Hay al-Selloum neighbourhood, that was targetted in an Israeli strike earlier this week. The Israeli military said on April 10 that it had "dismantled" more than 4,300 Hezbollah sites in Lebanon since fighting with the militant group began last month. (Photo by FADEL itani / AFP) /
This photograph taken on April 10, 2026, during a media tour organized by Hezbollah’s media office shows a digger clearing the rubble of a building in Beirut's Hay al-Selloum neighbourhood, that was targetted in an Israeli strike earlier this week. The Israeli military said on April 10 that it had "dismantled" more than 4,300 Hezbollah sites in Lebanon since fighting with the militant group began last month. (Photo by FADEL itani / AFP) /
AFP

Agence France-Presse

10.04.2026, 19:17

Quel est le but de ces discussions et ont-elles des chances d'aboutir?

Pourquoi maintenant?

Une semaine après que le Hezbollah pro-iranien a entraîné le Liban dans la guerre, le 2 mars, le président libanais Joseph Aoun s'était déclaré en faveur de «négociations directes sous parrainage international» entre les deux pays en état de guerre depuis des décennies.

Mais ce n'est que jeudi que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé avoir ordonné à son cabinet d'engager des «négociations directes» avec le Liban «dans les plus brefs délais».

Selon un responsable du département d'Etat américain interrogé par l'AFP, une réunion se tiendra la semaine prochaine à Washington pour «discuter des négociations de cessez-le-feu».

Le gouvernement Netanyahu «a clairement accepté de négocier avec le Liban sous la pression des Etats-Unis, principal allié d'Israël», souligne David Wood, expert de l'International Crisis Group.

«La priorité absolue de Washington dans la région est de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert au trafic maritime mondial», explique-t-il.

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«Les attaques brutales d'Israël contre le Liban risquaient de compromettre cet objectif, alors que l'Iran insiste pour que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran englobe le Liban», ajoute l'analyste.

Depuis la conclusion cette semaine d'une trêve régionale de deux semaines, Téhéran et Washington s'opposent sur la question de l'inclusion dans l'accord du Liban.

Israël a accepté les pourparlers «simplement pour répondre à la pression diplomatique internationale», estime aussi Alex Grinberg, chercheur sur l'Iran et le Moyen-Orient à l'Institut de Jérusalem pour la Stratégie et la Sécurité.

Que veulent les deux parties?

Le Liban «veut un cessez-le-feu avant tout début de négociations», a indiqué jeudi à l'AFP un responsable libanais qui a requis l'anonymat. Beyrouth réclame également le retrait des troupes israéliennes de tout le territoire.

Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait près de 1.900 morts et un million de déplacés depuis le 2 mars. Mais Israël ne s'est pas montré disposé à arrêter la guerre.

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Ses responsables répètent leur intention d'établir une «zone de sécurité» dans le sud du Liban, où les forces israéliennes ont pénétré pour éliminer selon eux la menace que le Hezbollah pose pour les habitants du nord d'Israël.

En outre, d'après M. Netanyahu, «les négociations porteront sur le désarmement du Hezbollah et sur l'établissement de relations de paix entre Israël et le Liban».

Un accord est-il possible?

Le chef du Hezbollah Naïm Qassem a appelé vendredi les responsables libanais à ne pas faire de «concessions gratuites à Israël».

Un député de son parti avait affiché la veille le rejet par le groupe de toute négociation directe entre le Liban et Israël.

Après la guerre précédente ayant opposé Israël et le Hezbollah jusqu'en novembre 2024, Beyrouth s'était engagé à désarmer le Hezbollah, seul groupe à avoir conservé ses armes au sortir de la guerre civile en 1990.

L'armée a annoncé en janvier avoir achevé le démantèlement des structures militaires du parti dans le sud, entre la frontière israélienne et le fleuve Litani, à une trentaine de km plus au nord.

Mais le Hezbollah a prouvé qu'il conservait sa force militaire, en combattant les troupes israéliennes qui progressent dans le sud et en lançant des roquettes et des missiles sur le territoire israélien. Et la décision des autorités, annoncée le 2 mars, d'interdire les activités militaires du Hezbollah est restée sans effet.

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Pour David Wood, la guerre a montré à nouveau «que le gouvernement libanais ne pouvait pas appliquer des décisions politiques majeures sans l'accord du Hezbollah». «Le Hezbollah doit être présent à la table des négociations, même si ce n'est que de manière indirecte, pour que les pourparlers aboutissent», estime-t-il.

En 1983, un fragile pouvoir au Liban avait déjà signé un accord avec Israël, dans la foulée de l'invasion israélienne qui avait délogé les combattants palestiniens, mais il était resté lettre morte.

Cet accord mettait fin à l'état de guerre entre les deux pays et prévoyait le retrait des troupes israéliennes du Liban. Mais il a été abrogé moins d'un an plus tard, en mars 1984, sous la pression de la Syrie et des partis libanais qui lui étaient alliés.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

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