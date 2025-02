Des prisonniers palestiniens libérés arrivent en bus à l'hôpital européen de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 27 février 2025. Israël devrait libérer plus de 600 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes en échange des corps de quatre otages de Gaza, dans le cadre de l'accord de libération des otages et de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

KEYSTONE