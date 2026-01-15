Le pape Léon XIV a reçu jeudi en audience privée au Vatican une vingtaine de proches des victimes de l'incendie meurtrier de Crans-Montana, qui se sont ensuite rendus au siège du gouvernement italien.

Les proches des victimes ont ensuite être reçus au siège du gouvernement italien à Rome. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Deux semaines après le tragique accident dans le bar Le Constellation de la station de ski qui a fait 40 morts et 116 blessés, principalement des adolescents et de jeunes adultes, le pape américain a adressé des mots de consolation et d'encouragement à leurs proches endeuillés, se disant «très touché» de les rencontrer.

Le Vatican n'a pas précisé si Léon XIV a reçu les familles des six Italiens décédés et de ceux qui ont été blessés ou également les proches de victimes d'autres nationalités.

«L'affection et les paroles de compassion que je vous adresse aujourd'hui semblent bien limitées et impuissantes» mais «votre espérance n'est pas vaine», leur a-t-il déclaré lors d'une audience privée, selon son discours publié par le Vatican.

«La foi qui nous habite illumine les moments les plus sombres et les plus douloureux de notre vie d'une lumière irremplaçable, nous aidant à poursuivre courageusement notre chemin vers notre but», a ajouté Léon XIV. «Vous retrouverez la joie», leur a-t-il également assuré.

L'Italie partie civile

Les proches des victimes ont ensuite être reçus au siège du gouvernement italien à Rome. A l'issue de cette rencontre, Alfredo Mantovano, bras droit de la Première ministre Giorgia Meloni, et le ministre de la Justice Carlo Nordio ont annoncé que l'Italie allait se constituer partie civile dans l'enquête ouverte en Suisse et qu'elle souhaitait également demander à la Commission européenne de faire de même.

«En tant que gouvernement, nous entendons également proposer aux pays européens qui, comme l'Italie, comptent des citoyens ayant été victimes ou blessés lors de cette tragédie, une forme de coordination pour soutenir les autorités judiciaires suisses», a ajouté M. Mantovano.

Le ministre de la Justice italien a en outre rappelé que le parquet de Rome avait «ouvert une enquête contre X pour incendie criminel et homicide involontaire aggravé».

Le parquet de Paris avait lui aussi annoncé le 5 janvier avoir ouvert une enquête, dite «miroir», sur l'incendie meurtrier de Crans-Montana, dans lequel la France a perdu neuf ressortissants, dont plusieurs mineurs, tandis que 23 ressortissants français ou binationaux ont été blessés.