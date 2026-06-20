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En signe de protestation La Pologne retire une décoration à Zelensky, des responsables ukrainiens rendent leur médaille

ATS

20.6.2026 - 11:34

Plusieurs responsables ukrainiens ont annoncé depuis vendredi soir qu'ils rendraient leurs distinctions polonaises en signe de protestation après la décision du président Karol Nawrocki de retirer la sienne à Volodymyr Zelensky sur fond de tensions liées à l'histoire des deux pays voisins.

L'Ordre de l'Aigle blanc est la plus haute distinction de la Pologne (image d'illustration).
L'Ordre de l'Aigle blanc est la plus haute distinction de la Pologne (image d'illustration).
IMAGO / Eastnews

Keystone-SDA

20.06.2026, 11:34

20.06.2026, 11:57

Le président polonais, Karol Nawrocki, a déclaré vendredi soir que l'Ordre de l'Aigle blanc serait retiré au président ukrainien à la suite de la décision, fin mai, de Volodymyr Zelensky de baptiser une unité militaire du nom de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) – une organisation nationaliste de la Seconde Guerre mondiale tenue en Pologne pour responsable de la mort de plus de 100'000 Polonais. M. Nawrocki s'était dit «indigné» de la démarche de son homologue ukrainien.

Dès vendredi soir, en signe de protestation contre la décision de M. Nawrocki, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga a réagi en indiquant qu'il rendrait à la Pologne sa distinction de l'Ordre du mérite de la République de Pologne.

«Escalade inutile»

«Nous regrettons que les émotions aient pris le dessus à Varsovie et poussé les responsables politiques polonais à prendre des mesures injustifiées, impulsives et méprisantes», a-t-il écrit sur Facebook, évoquant une «escalade inutile» entre les deux pays.

Samedi matin sur le réseau X, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne et ancien chef du renseignement, Kyrylo Boudanov, a lui aussi annoncé qu'il renonçait à sa décoration de l'Ordre du mérite de la République polonaise.

Selon lui la décision de M. Nawrocki est un «cadeau fait à l'agresseur moscovite, qui ne manquera pas de l'utiliser contre nos deux pays», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Samedi matin encore, l'ambassadeur d'Ukraine en Pologne, Vasyl Bodnar, a lui aussi annoncé renoncer à sa propre distinction de l'Ordre du Mérite de la République de Pologne. «Je ne peux pas ignorer une décision que je considère comme historiquement injuste. Tout en comprenant les émotions qui dominent en Pologne, je ne peux accepter que le président de l'Ukraine (...), ait été privé de la plus haute distinction polonaise», a-t-il dit sur Facebook.

Avant même son arrivée au pouvoir en 2025, M. Nawrocki n'avait jamais caché ses opinions critiques vis-à-vis de Kiev, se montrant hostile notamment à l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan et à l'UE.

Toutefois, vendredi soir, il a assuré que «cette décision n'est pas dirigée contre le peuple ukrainien» et «ne signifie pas un changement dans l'orientation stratégique de la politique de sécurité de la Pologne».

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