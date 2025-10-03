  1. Clients Privés
«Certains dégâts sont critiques» Des sites gaziers en Ukraine frappés par une immense attaque russe

ATS

3.10.2025 - 14:16

La Russie a lancé pendant la nuit de jeudi à vendredi «la plus grande attaque» sur des sites de production de gaz en Ukraine depuis le début de son invasion en 2022, avec 35 missiles et 60 drones. L'annonce a été faite vendredi l'opérateur d'État Naftogaz.

Les principales frappes russes ont eu lieu dans la région centrale de Poltava et dans la région orientale de Kharkiv (image d'illustration).
Les principales frappes russes ont eu lieu dans la région centrale de Poltava et dans la région orientale de Kharkiv (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

03.10.2025, 14:16

03.10.2025, 14:22

Les principales frappes ont eu lieu dans la région centrale de Poltava et dans la région orientale de Kharkiv, a déjà rapporté l'armée de l'air ukrainienne via Telegram. Des dégâts ont également été signalés dans les régions de Soumy, Dnipropetrovsk, Odessa et autour de Kiev.

«Une partie importante de nos installations est endommagée. Certains dégâts sont critiques», a déploré le PDG du groupe Serguiï Koretsky sur Facebook, dénonçant «la terreur délibérée» de Moscou visant des sites civils.

«Il s'agit d'une nouvelle manifestation de la malveillance russe, visant uniquement à perturber la saison de chauffage et à empêcher les Ukrainiens de chauffer leurs maisons cet hiver», a-t-il poursuivi.

Au total, près de 400 drones et 35 missiles de différents types ont été utilisés lors des frappes, dont 18 missiles et 78 drones de combat qui ont touché 15 sites énergétiques. Des débris sont également tombés sur six autres endroits, sans faire de victimes.

«Kiev peut regagner son territoire». Trump retourne sa veste sur l’Ukraine : «La Russie est un tigre de papier»

«Kiev peut regagner son territoire»Trump retourne sa veste sur l’Ukraine : «La Russie est un tigre de papier»

