Des soldats israéliens ont délibérément tiré sur des civils à Gaza !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les habitants de la bande de Gaza vivent un véritable cauchemar. ats

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

LIBRE-ECHANGE : Le ministre de l'économie Guy Parmelin s'exprime sur l'accord conclu cette semaine avec le Mercosur vendredi à l'aéroport de Zurich. Le Vaudois sera tout juste de retour de son déplacement en Amérique latine. Il abordera l'accord, qui risque de susciter de vifs débats, aux côtés notamment de la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda et du président d'Economiesuisse Christoph Mäder.

FESTIVAL : La 59e édition du Montreux Jazz Festival démarre vendredi soir. Parmi les grandes stars attendues sur la Scène du lac et au Casino jusqu'au 19 juillet, Neil Young, Carlos Santana, Diana Ross, Lionel Richie, Pulp, Alanis Morissette, Black Keys ou encore Chaka Khan pour l'ouverture et un hommage à son ami Quincy Jones. Plus de 60 concerts «in» sont prévus. Le programme «off» accueillera, lui, plus de 600 concerts, DJ sets et activités diverses, sur treize scènes dont la Lake House.

BASKETBALL : L'équipe de Suisse des moins de 19 ans dispute vendredi les quarts de finale de «sa» Coupe du monde, organisée à Lausanne. Les protégés du coach Ivan Rudez, qui ont créé la surprise en éliminant la France en 8e de finale mercredi, se frotteront à la Nouvelle-Zélande dès 20h pour une place dans le dernier carré. Ils rêvent d'offrir une nouvelle médaille au basket helvétique, moins d'une semaine après l'argent gagné par l'équipe masculine élite de 3x3 en Coupe du monde.

FÊTE : Comme chaque année, les Américains célèbrent leur Fête nationale en ce 4 juillet. C'est un événement fondamental et constitutif de leur histoire: la signature de leur Déclaration d'indépendance. De nombreux feux d'artifice et défilés sont prévus dans tout le pays, sans compter les cérémonies diverses et les traditionnelles réunions de famille. La Bourse américaine est fermée ce jour-là.

Vu dans la presse

GAZA. Des soldats israéliens, interrogés par le quotidien israélien Haaretz révèlent que l’armée a délibérément tiré sur des civils affamés lors de distributions d’aide à Gaza. L'article a été traduit et diffusé par Le Temps. Les soldats interrogés décrivent une militarisation brutale, sans distinction entre civils et combattants, où les tirs à balles réelles, obus et mortiers sont devenus une méthode courante de «gestion» des foules. L’armée justifie les tirs comme mesures dissuasives et réfute l'accusation d'avoir donné l'ordre de tirer délibérément sur des civils. Mais des officiers dénoncent une perte totale des repères éthiques. Entre fin mai et fin juin, 549 civils auraient été tués et plus de 4000 blessés près des points de distribution de nourriture de la Gaza Humanitarian Foundation.

ASILE. Il ne devrait plus y avoir à l’avenir de centre fédéral distinct pour les requérants d’asile récalcitrants, déclare Vincenzo Mascioli, secrétaire d’État aux migrations, dans un entretien accordé à la Neue Zürcher Zeitung. Séparer les personnes qui perturbent gravement le fonctionnement des centres reste selon lui une mesure justifiée. «Il s’est toutefois avéré que cela ne fonctionne pas avec des centres spéciaux», a-t-il cependant ajouté. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) prévoit de continuer à isoler ces personnes, mais à l’intérieur des centres fédéraux d’asile existants ou à proximité immédiate. Un projet pilote est en préparation, selon M. Mascioli.

AVS. La Commission sociale du Conseil national aurait accepté d’entrer en matière sur le projet de financement de la 13e rente AVS. La décision a été prise à une courte majorité de 13 voix contre 12, selon le Blick. La solution de financement concrète n’a pas encore été arrêtée: la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) ne décidera qu'en août si une solution de financement s'impose, et le cas échéant, de laquelle il s'agit. Par ailleurs, concernant les dossiers de la rente de veuve et d’une éventuelle hausse des rentes pour les couples mariés, la commission n’a pas encore pris de décision définitive, selon le quotidien zurichois.

CLIMAT. Alors que le dérèglement climatique s’intensifie, les caisses de pension suisses, qui gèrent plus de 1100 milliards de francs, continuent d’investir massivement dans les énergies fossiles, pointe Le Courrier. Malgré les engagements climatiques de la Suisse, «seul 1% des capitaux de prévoyance est placé dans des activités économiques ayant un impact positif sur la société, l’environnement et le climat», juge Sandro Leuenberger de l'Alliance climatique. Une opacité généralisée, des pratiques financières conventionnelles et un manque de cadre légal contraignant freinent toute transition. Pour les experts interrogés, seule une réforme structurelle et une pression juridique permettront d’aligner les caisses de pension avec les objectifs climatiques.

ESPACES VERTS. Selon une évaluation de Tamedia, les villes de Riehen (BS), Wädenswil (ZH) et Köniz (BE) mènent le bal en matière de proportion d'espaces verts dans les zones à bâtir. Les localités genevoises de Meyrin, Carouge et de la ville de Genève sont en queue de peloton, peut-on lire dans les titres alémaniques de Tamedia. L’arrière-plan de cette analyse repose sur le fait que les espaces verts rafraîchissent l’air et offrent de l’ombre lors des fortes chaleurs estivales. Pour cette étude, la rédaction alémanique de Tamedia a élaboré une carte des espaces verts à partir de 375 images satellites prises entre 2022 et 2024. L’analyse s'est concentrée sur les localités de plus de 20'000 habitants. Par ailleurs, l’évaluation a montré que le mois de septembre est le plus vert de l’année en Suisse.

MEDECINE. Les patients suisses atteints d’Alzheimer n’ont, contrairement à leurs homologues d'autres pays, toujours pas accès à un nouveau médicament, selon CH Media. La demande d’autorisation pour le Lecanemab est en attente auprès de Swissmedic depuis mi-2023. Interrogée par le groupe alémanique, Swissmedic indique qu’aucune date concernant une décision ne peut encore être communiquée. L’autorité précise qu’elle travaille de manière indépendante, sans influence de la politique, de l’industrie pharmaceutique ou d’autres groupes d’intérêts. Face à cette situation, les personnes concernées pourraient chercher à accéder à la thérapie à l’étranger. Alzheimer Suisse met en garde contre cette pratique: sans un suivi médical strict, des effets secondaires pourraient passer inaperçus.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 115 ans (1910)... naissance d'Amalia Pinkus, socialiste suisse et militante du droit des femmes. (†9.2.1996)

- Il y a 160 ans (1865)... le livre pour enfants de Lewis Carroll «Alice au pays des merveilles» est paru pour la première fois sous forme imprimée. Une deuxième édition a suivi en décembre.

- IL Y A 235 ANS (1790)... l'ingénieur britannique Sir George Everest est né. Il a dirigé les mesures trigonométriques de l'Inde et a donné son nom au mont Everest. (†1.12.1866).

Dicton du jour

«Pour la Sainte-Berthe, se cueille l'amande verte»