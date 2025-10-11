Des groupes de soldats malgaches ont rejoint les manifestants samedi dans les rues d'Antananarivo, ont constaté des journalistes de l'AFP, après l'appel d'une unité de l'armée aux forces de sécurité à «refuser les ordres de tirer» sur les protestataires.

Les manifestants ont crié «Merci» aux militaires, dont certains brandissaient des drapeaux malgaches (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Des véhicules chargés de soldats armés ont rejoint des milliers de manifestants rassemblés dans la zone du lac Anosy, dans le sud de la capitale, où la police avait tiré des grenades lacrymogènes pour tenter de les disperser, montre une vidéo de l'AFP. Les manifestants ont crié «Merci» aux militaires, dont certains brandissaient des drapeaux malgaches.