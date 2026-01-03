  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Capturé er exfiltré Des Vénézuéliens en exil saluent la chute de Maduro

ATS

3.1.2026 - 22:45

Des milliers de Vénézuéliens exilés, sur les huit millions qui ont fui leur pays en proie à un régime sévère et une crise économique sans fin, se sont rassemblés samedi dans plusieurs villes du monde pour célébrer la chute du désormais ex-président Nicolas Maduro.

Maduro a été capturé par les Etats-Unis la nuit dernière (archives).
Maduro a été capturé par les Etats-Unis la nuit dernière (archives).
AFP

Keystone-SDA

03.01.2026, 22:45

Ils étaient des milliers dans la capitale chilienne, Santiago, agitant joyeusement le drapeau vénézuélien, beaucoup arborant les couleurs nationales jaune, bleu et rouge.

«Enfin nous allons avoir un pays libre. Enfin nous allons pouvoir rentrer chez nous», a dit à l'AFP Yurimar Rojas, vendeur ambulant, peinant à se faire entendre dans la foule en liesse.

«C'est formidable pour nous», s'est réjoui Yasmery Gallardo, 61 ans, qui a prévu de repartir après huit ans au Chili: «Je planifie déjà mon voyage... J'ai hâte de retrouver mon pays!».

Les Vénézuéliens au Chili ont été pointés du doigt par le président élu d'extrême droite José Antonio Kast, promettant lors de la campagne d'expulser près de 340'000 migrants sans papiers qu'il rend responsables de la hausse perçue de la criminalité.

«Merci Trump»

A Miami, des milliers se sont réunis, chantant et embrassant le drapeau vénézuélien, une foule d'où fusaient des «Merci, Trump!». «Aujourd'hui, 3 janvier, les rêves des Vénézuéliens de l'étranger sont enfin réalisés», a dit à l'AFP Ana Gonzalez.

Anabela Ramos a expliqué attendre «ce moment depuis 27 ans, et maintenant c'est enfin arrivé, c'est enfin arrivé!', répète-t-elle presque incrédule.

En Espagne, où vivent environ 400'000 Vénézuéliens, des milliers se sont retrouvés à Madrid. «Il est parti, il est parti!», et «Il est tombé, il est tombé!» ont-ils scandé, beaucoup le drapeau vénézuélien noué autour du cou.

«Enfin nous sortons de cette dictature!» a lancé Pedro Marcano, 47 ans, qui dit vouloir rentrer au pays après 11 années d'exil. Mais avant, «il faudra que les choses soient un peu plus claires», tempère-t-il.

L'avenir du pays est incertain. Le président américain Donald Trump a dit que les Etats-Unis «dirigeraient» le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition politique «sûre» puisse avoir lieu.

Il a balayé les velléités de la cheffe de l'opposition et prix Nobel de la paix 2025 Maria Corina Machado qui, selon Trump, «n'a pas le soutien ni le respect dans le pays».

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a soutenu que Maduro était «l'unique président» du Venezuela et que le gouvernement était «prêt à défendre» le pays. A Caracas, des hommes tout de noir vêtus et lourdement armés patrouillaient dans les rues.

Lors du rassemblement de Madrid, un message de Mme Machado a été diffusé sur haut-parleur: «Le Venezuela sera libre!», a-t-elle dit, déclenchant une larme sur les joues de Pedro Marcano.

«Justice divine»

Dans la capitale de la Colombie, qui accueille près de trois millions de Vénézuéliens --plus que tout autre pays--, Kevin Zambrano, un coiffeur, s'est dit «heureux, heureux, heureux, heureux» de vivre le départ de Maduro, arrêté et exfiltré aux Etats-Unis où il a été inculpé pour narcoterrorisme et sera jugé.

«Merci à Donald Trump pour avoir aidé le Venezuela», dit dans un large sourire celui qui a quitté son pays voici déjà dix ans.

Yeiner Benitez, agent de sécurité à Bogota, a eu les larmes aux yeux en contant les difficultés et la peur qui l'ont poussé à quitter le Venezuela en 2022. Depuis, son oncle est mort «faute de médicaments» dans un pays ravagé par une interminable crise économique.

«Le Venezuela a traversé un processus très difficile; ce furent des années très dures, des années de faim, de misère, de torture, des amis perdus, des amis qui ont disparu», dit M. Benitez à l'AFP. «Alors, pardonnez l'émotion, mais ce qui se passe aujourd'hui est extraordinaire, c'est une justice divine», s'emeut-il.

D'autres voix se sont faite entendre, comme à Mexico pour dénoncer une intervention étrangère dans les affaires d'un pays souverain. Des dizaines de personnes devant l'ambassade des Etats-Unis ont brandi des pancartes «Non à la guerre». «Frères vénézuéliens, résistez... ne livrez pas votre terre, votre pétrole, votre or» aux États-Unis, a lancé à la foule le responsable de la manifestation, Mario Benitez.

Les plus lus

Attaque américaine contre le Venezuela: un pari risqué pour Trump
La commune de Crans-Montana se porte partie civile
Réactions à l'attaque des Etats-Unis contre le Venezuela
Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana
«Quelqu'un a commis une erreur» à Crans-Montana