Pris au piège au Proche-Orient: des Suisses témoignent

Le conflit au Proche-Orient a des répercussions directes sur les touristes suisses. Un couple de Zurichois est contraint de rester dans son hôtel à Doha, tandis que d’autres sont bloqués à Dubaï ou en Israël – et disent se sentir insuffisamment soutenus par les autorités.

Israël – Iran : l’escalade du conflit Résumé factuel des tensions entre Israël et l'Iran au Moyen-Orient au cours de la période février-mars 2026. 02.03.2026

Le trafic aérien dans la région est en grande partie suspendu.

Des voyageurs suisses sont bloqués au Qatar, en Israël ou à Dubaï et font état de l'insécurité ainsi que du manque de soutien. Montre plus

L’escalade militaire au Proche-Orient prend de l’ampleur. Israël et les États-Unis ont frappé l’Iran. Même après l’assassinat du chef d’État iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, le régime des mollahs réplique par des contre-attaques. Dans la nuit de dimanche à lundi, la milice libanaise du Hezbollah a également tiré des roquettes sur Israël, s’engageant ainsi aux côtés de Téhéran dans le conflit.

Les pays concernés par le conflit sont également l'Arabie saoudite, le Qatar, Oman, Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis (EAU). Jusqu'à présent, tous les États se sont contentés de repousser les attaques de l'Iran, mais n'ont pas riposté.

Le trafic aérien a été largement paralysé dans la région. Plusieurs compagnies aériennes, dont Swiss, ont annulé des milliers de vols. Cela a de sérieuses conséquences pour les voyageurs suisses qui se trouvent actuellement dans la région : Selon l'application Travel de la Confédération, environ 4000 personnes en provenance de Suisse sont bloquées dans la région.

Un couple zurichois ne peut pas quitter l'hôtel

blue News s'entretient avec plusieurs personnes concernées. «Nous sommes bloqués dans notre hôtel au Qatar», explique un couple de Zurich. La capitale qatarie, Doha, a déjà subi une série de frappes aériennes iraniennes.

«Actuellement, nous nous sentons encore en sécurité dans notre hôtel», expliquent les deux Zurichois. Ce qui les inquiète, c'est la possibilité que les Émirats interviennent eux-mêmes activement dans le conflit : sSi ces États commencent maintenant à tirer des missiles quelconques, c'est très inquiétant».

Pour eux, les mesures de sécurité de l'hôtel sont strictes : «nous devons nous tenir à l'écart des fenêtres». Personne n'est autorisé à quitter l'hôtel, les zones extérieures sont également taboues. Des agents de sécurité sont donc postés aux sorties. «Nous regardons la mer, mais nous n'avons pas le droit de sortir. C'est assez frustrant».

Pas d'aide de l'ambassade suisse

Le retour en Suisse est en principe prévu mercredi – mais l'espace aérien au-dessus du Qatar est actuellement fermé. «Nous ne recevons absolument aucune information sur la suite des événements», se plaignent les Zurichois. C'est surtout la communication avec l'ambassade suisse qu'ils jugent déficiente : «on nous a dit que l'ambassade ne pouvait rien faire tant que l'espace aérien était bloqué».

Ils jugent également problématique que certains médias attribuent une part de responsabilité aux voyageurs au motif qu’ils se trouvent volontairement dans la région. «Il n’y avait aucune mise en garde sérieuse avant l’escalade», soulignent-ils.

La Confédération n'a pas connaissance de Suisses blessés

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dit être conscient de la situation. «Nous comprenons que celle-ci est très éprouvante pour nos concitoyens suisses – d’autant que personne ne sait combien de temps ça va durer», a déclaré Marianne Jenni, directrice de la Direction consulaire, lors d’une conférence de presse lundi.

Le DFAE a déjà répondu personnellement à environ 1000 demandes ainsi qu'à environ 1200 demandes via le système téléphonique automatique. Actuellement, il n'y a pas de possibilité de faire sortir des personnes. Lorsque l'espace aérien sera rouvert, les compagnies aériennes commerciales proposeront à nouveau des vols.

Jenni recommande aux touristes de se conformer aux instructions des autorités locales. Jusqu'à présent, le DFAE n'a pas eu connaissance de citoyens suisses blessés ou décédés.

Sérénité en Israël

Un lecteur de blue News, actuellement en Israël au nord de Tel-Aviv où il rend visite à des proches, devait rentrer aujourd’hui à Zurich – mais son vol de retour a été annulé. En dehors de l’incertitude liée à son retour, il dit toutefois se sentir relativement en sécurité: «lorsqu’il s’agit de guerre, Israël est probablement l’un des pays les plus sûrs au monde.»

Le fait que ses proches gèrent la situation avec une certaine décontraction contribue également à son sentiment de sécurité.

«Peu à peu, la panique s’est installée»

Une autre lectrice de blue News a été bloquée à Dubaï samedi, alors qu'elle rentrait du Sri Lanka. «Le vol a d'abord été annoncé comme retardé, puis complètement annulé», raconte-t-elle.

«On nous a envoyés de service en service», raconte la femme. Personne ne savait vraiment quoi faire et «peu à peu, la panique s’est installée». Tard dans la soirée, les personnes bloquées ont finalement été conduites dans des hôtels à proximité.

Depuis, elle vit la menace des attaques iraniennes au plus près. «Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu la première alerte à la bombe et nous nous sommes tous rassemblés dans le hall», raconte la lectrice. Le lendemain, la situation s'est quelque peu détendue.

De manière générale, l’ambiance sur place est, surtout chez les habitants, étonnamment détendue. «On voit beaucoup de monde dans les rues et les cafés.» La confiance dans les systèmes de défense des Émirats arabes unis reste forte.

Toutefois, des débris de drones abattus ont déjà provoqué plusieurs incidents à Dubaï. Samedi, par exemple, un incendie s'est déclaré dans l'hôtel de luxe Fairmont The Palm sur l'île artificielle de Palm Jumeirah. Des images circulant sur les réseaux sociaux ont montré de la fumée au-dessus du complexe hôtelier.

L'aéroport de Dubaï a également déjà été la cible d'une attaque iranienne.

