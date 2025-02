Désinformation et accusations : Zelensky tacle Donald Trump

lucky53 Que dire ? Qui croire ? L'impression est que nous, le peuple, sommes manipulés, tiraillés et que nous n'avons aucun moyen d'avoir de réelles certitudes. Une chose est claire : Trump, Poutine, Musk, pour ne nommer que ceux-là , sont des personnes dangereuses, mégalomaniaques et prêtes à tout pour servir leurs intérêts de pouvoir et argent. Il n'y a qu'à voir ce projet insensé de faire une "Riviera" en Palestine... aucune considération pour les milliers de civils qui souffrent et ont le droit de vivre en paix chez eux ! Le monde va mal !

Stiengeijiosch58 lucky53 Non. Vous êtes à côté de la plaque. J'espère que vous ouvrirez les yeux. Elon est très intelligent et sensé avec un q.i supérieur à la moyenne et a de bonne idée pour redresser le pays. Et Trump veut supprimer l'impôt sur le revenu et arrêter les guerres. Ils ne sont pas mégalomane. Bien à vous.

Zierantal22 C'est vraiment du n'importe quoi, Putin et Trump sont des mégalomane de première classe, seul le pouvoir et l'argent les intéressent. C'est bien triste d'avoir de tels dirigents.

Stiengeijiosch58 Zierantal22 N'importe quoi. Ils veulent la paix. Avant de critiquer informez-vous. Et écoutez les discours de Trump et vous comprendrez. Bien à vous. La liberté se rapproche. 🥳

Teisseugos45 Enfin des gens qui parlent de Paix! Un rapprochement États Unis - Russie est une chance pour le monde entier. Pourquoi les européens ne veulent pas parler de Paix? Ils ne parlent que d'armement et de guerre alors qu'avec l'OTAN c'est eux qui provoquent la guerre. Zelenski qui n'est d’ailleurs plus président montre enfin son vrai visage et sent déjà un vent de panique!!!

C'est le moment de remettre l'église au milieu du village et d'informer et de donner la vérité qui nous a été cachée par les médiats jusqu'à maintenant.

L'endoctrinement du peuple européen dont la Suisse fait partie a créer un danger énorme qu'il est temps de corriger.

Stiengeijiosch58 Teisseugos45 Vous avez entièrement raison. Trump veut la paix. Le président Zelensky veut la guerre. C'est une énorme différence. La guerre est plus rentable pour lui. En plus il est accusé de corruption. Vive la paix et un monde libre. ❤️❤️

chregg Bonjour je voudrais juste rappeler à Teisseugos45, que l'OTAN est une alliance de défense et non d'attaque. Elle encourage les valeurs démocratiques. Voir les fondements de l'OTAN. Parler de paix, c'est important mais ne pas oublier que pour faire la paix il faut que les principaux intéressés soient conviés, écoutés et qu'ils puissent tous faire valoir leurs droits. Cela ne veut pas dire menacé, spoilé et dépecé.



Rappelez-vous les accords de Munich en 1938, où britanniques et français ont cédé des territoires à l'Allemagne nazi... en pensant que la paix serait acquise.

Nous connaissons tous la suite...