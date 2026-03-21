Deux anarchistes italiens connus des services de police sont morts vendredi après une explosion dans un hangar de la périphérie de Rome où ils préparaient vraisemblablement une bombe, ont rapporté samedi les médias.

Selon les médias, Alessandro Mercogliano et Sara Ardizzone préparaient des actions pour attirer l'attention sur le cas d'un autre personnage, Alfredo Cospito, devenu une figure de proue du mouvement anarchiste italien (image d’illustration). IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Ils préparaient un attentat», mais «ils ne voulaient pas tuer, leurs actions sont toujours de démonstration, ils ne frappent pas pour provoquer des massacres», a indiqué le quotidien La Repubblica.

Selon les médias, Alessandro Mercogliano et Sara Ardizzone préparaient des actions pour attirer l'attention sur le cas d'un autre personnage, Alfredo Cospito, devenu une figure de proue du mouvement anarchiste italien.

M. Cospito, 58 ans, à l'origine de colis piégés et diverses attaques contre les autorités il y a une dizaine d'années, a été condamné à plus de 20 ans de prison.

Il est incarcéré sous le régime de détention connu sous le nom de 41-bis s'appliquant essentiellement à des prisonniers poursuivis pour crimes mafieux et terroristes.

Régulièrement dénoncé par les ONG de défense des droits, il fait partie d'un arsenal législatif et pénitentiaire parfois désigné sous le nom de «prison dure». Or un tribunal devrait décider en mai si maintenir ce régime ou l'alléger.

D'où l'hypothèse des médias que l'engin explosif que les deux anarchistes préparaient pourrait être lié à cette échéance pour attirer de nouveau l'attention sur Alfredo Cospito, qui avait fait une grève de la faim il y a trois ans pour protester contre ce régime carcéral.