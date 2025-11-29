Deux garçons palestiniens ont été tués samedi dans une frappe de drone dans le sud de la bande de Gaza selon leur famille et la Défense civile du territoire. L'armée israélienne affirme avoir tué des suspects représentant une menace.

L'hôpital Nasser a dit avoir reçu les corps des enfants qui ont ensuite été enterrés par leur famille dans l'après-midi (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux frères, âgés de huit et dix ans, allaient chercher du bois pour faire du feu, selon leurs proches. L'armée israélienne a indiqué pour sa part que des soldats israéliens avaient «identifié deux suspects qui avaient franchi la Ligne jaune», qui démarque la zone de laquelle l'armée israélienne s'est retirée à l'issue de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël le 10 octobre.

Selon elle, les suspects «se sont approchés des troupes de Tsahal (l'armée israélienne, ndlr) opérant dans le sud de la bande de Gaza, constituant une menace immédiate pour elles». «L'armée de l'air israélienne a éliminé les suspects afin de supprimer la menace», a-t-elle ajouté.

«Innocents»

Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, un organisme de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a confirmé à l'AFP que les deux frères avaient été tués dans une frappe de drone israélienne à Bani Souheila, à l'est de Khan Younès.

Il les a identifiés comme Fadi et Joumaa Tamer Abou Assi. Alaa Abou Assi, un des oncles, a affirmé qu'ils étaient «innocents» et qu'ils n'avaient «ni roquettes ni bombes». L'hôpital Nasser de cette ville a dit avoir reçu les corps des enfants qui ont ensuite été enterrés par leur famille dans l'après-midi.

Depuis l'entrée en vigueur du fragile cessez-le-feu le 10 octobre, plusieurs incidents mortels ont eu lieu impliquant des forces israéliennes tirant sur des personnes se trouvant dans le secteur de la Ligne jaune.

Le cessez-le-feu a mis fin à deux ans de guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.