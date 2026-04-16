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Meurtre en Argovie Deux femmes décédées, une fillette de 7 ans et le suspect à l'hôpital

Dominik Müller

16.4.2026

Jeudi, un terrible acte de violence s’est produit dans un appartement à Urnäsch. Deux personnes ont perdu la vie sur place, tandis que d’autres ont été blessées.

La police cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieures s'est rendue jeudi à Urnäsch.
La police cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieures s'est rendue jeudi à Urnäsch.
BRK News

Dominik Müller

16.04.2026, 11:47

16.04.2026, 19:33

Jeudi, un homicide au couteau s’est produit dans un appartement privé à Urnäsch (AR). L’occupante des lieux, âgée de 48 ans, ainsi qu’une autre femme dont l’identité n’a pas encore été établie, ont succombé à des blessures par arme blanche, a indiqué la police cantonale d’Appenzell Rhodes-Extérieures dans l’après-midi.

La fille de la locataire, âgée de 7 ans, a également été transportée à l’hôpital pour des blessures dont la nature reste à préciser. L’auteur présumé, un homme de 23 ans domicilié dans la région, a lui aussi été hospitalisé en raison de coupures. Les liens entre cet homme et les victimes ne sont, pour l’heure, pas connus.

Crime violent. Un acte meurtrier fait deux morts et deux blessés à Urnäsch (AR)

Crime violentUn acte meurtrier fait deux morts et deux blessés à Urnäsch (AR)

Selon des témoins cités par le «Blick», le lieu présumé du drame se situerait à proximité d’une fondation s’occupant de personnes en situation de handicap. Cette information n’a toutefois pas été confirmée officiellement.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

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