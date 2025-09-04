  1. Clients Privés
Rupture de confiance Macron dans la tourmente: deux Français sur trois veulent sa démission 

ATS

4.9.2025 - 23:38

A trois jours de la chute probable du premier ministre français François Bayrou, près de deux-tiers des Français souhaitent la démission du président français Emmanuel Macron. Une majorité d'entre eux approuve aussi une dissolution de l'Assemblée nationale.

Les électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour de la présidentielle en 2022 ne sont plus que 45% à lui être favorables (archives).
Les électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour de la présidentielle en 2022 ne sont plus que 45% à lui être favorables (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 23:38

05.09.2025, 06:56

Selon un sondage Odoxa-Backbone pour le quotidien conservateur Le Figaro, ils sont 64% à souhaiter un nouveau locataire à l'Elysée et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, plutôt que la nomination d'un cinquième premier ministre en moins de deux ans.

56% d'entre eux réclament une nouvelle dissolution et la tenue d'élections législatives anticipées, pour trouver une issue à la crise.

Dans un autre sondage de Verian pour Le Figaro Magazine, seulement 15% des Français déclarent faire confiance au président, soit une chute brutale et inédite de six points par rapport à juillet 2025.

Bayrou à 14%

M. Macron perd également la confiance de ses électeurs du premier tour en 2022 qui ne sont plus que 45% à lui être favorables (-14 points sur un mois), soit le plus bas niveau observé depuis sa première élection en 2017, selon un second sondage Elabe pour le quotidien économique Les Échos.

A quatre jours d'un vote à l'Assemblée nationale (chambre basse du Parlement), l'avenir de François Bayrou ne semble tenir qu'à un fil, alors que les oppositions ont déjà annoncé qu'elles ne voteraient pas lundi la confiance qu'il a sollicitée sur l'urgence à résorber la dette.

Les députés ne sont pas les seuls à ne plus croire en la capacité du chef du gouvernement à redresser le pays puisque la confiance des Français à son égard est également en recul, à 14% (-2 points), selon le sondage Verian. Il s'agit du niveau le plus faible jamais observé pour un premier ministre dans ce baromètre.

