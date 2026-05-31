Deux adolescentes israéliennes ont été blessées dimanche soir dans une attaque à la voiture bélier près d'une colonie dans le sud de la Cisjordanie occupée, selon l'armée israélienne et les secours.

L’équivalent israélien de la Croix-Rouge a déclaré que ses services avaient évacué deux adolescentes vers un hôpital à Jérusalem (archives). IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA ATS

«Un soldat de l'armée israélienne a éliminé le terroriste sur place», a indiqué l'armée, évoquant une attaque «à la voiture-bélier», dans le secteur du bloc de colonies du Gush Etzion.

Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a déclaré que ses services avaient évacué deux adolescentes vers un hôpital à Jérusalem.

«Les secouristes et ambulanciers du MDA prodiguent des soins médicaux et évacuent vers le Centre médical Shaare Zedek une adolescente de 17 ans dans un état grave, souffrant de blessures aux membres, ainsi qu'une jeune fille de 15 ans dans un état modéré», affirme un communiqué du MDA.