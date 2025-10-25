Des attaques russes de missiles et de drones ont causé la mort d'au moins deux personnes et fait plusieurs blessés samedi en Ukraine, selon les autorités locales.

Des soldats ukrainiens réparent une protection anti-drones en déployant un filet de camouflage sur un véhicule de combat d’infanterie dans la région de Zaporijjia vendredi, alors que l’invasion russe se poursuit. ATS

Keystone-SDA ATS

À Dnipropetrovsk, le chef de l'administration militaire régionale a déclaré que deux personnes avaient été tuées et sept autres blessées lors d'attaques de missiles et de drones.

«Des incendies se sont déclarés. Des appartements et des bâtiments privés, une dépendance, un magasin et une voiture ont été endommagés», a déclaré Vladyslav Gaivanenko sur Telegram.

Moscou a également pris pour cible la capitale Kiev lors d'attaques nocturnes, endommageant des bâtiments et des habitations dans plusieurs quartiers et blessant au moins huit personnes.

«Explosions dans la capitale. La ville subit une attaque balistique. Veuillez vous rendre aux abris», a indiqué le maire de la capitale Vitali Klitschko sur Telegram, faisant état de «huit blessés». Des incendies se sont également déclarés.