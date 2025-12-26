Un Palestinien a tué vendredi une femme et un sexagénaire dans une attaque menée en deux temps dans le nord d'Israël, le ministre de la Défense ordonnant à l'armée une opération contre le village en Cisjordanie occupée d'où venait l'assaillant.

De nombreuses attaques ont été perpétrées en Israël par des Palestiniens depuis le début de la guerre dévastatrice dans la bande de Gaza (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

De même, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, avec des opérations de l'armée ou des attaques menées par des colons. Vendredi, au volant de son véhicule, un assaillant venu «des territoires de l'Autorité palestinienne» a renversé un homme de 68 ans à Beit Shean, a indiqué la police dans un communiqué, évoquant une «attaque terroriste».

Dans un deuxième temps, une jeune femme, âgée de 18 ans selon les secours, a été poignardée à Ein Harod, précise la police. Les deux victimes ont succombé à leurs blessures, a annoncé le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Les secours israéliens font également état de deux «blessés légers», dont un adolescent de 16 ans «heurté par un véhicule». A la suite de l'intervention d'un passant, le suspect a été blessé par balles à Afula, puis transporté dans un hôpital, précise la police.

L'armée israélienne a de son côté indiqué que l'assaillant se trouvait illégalement en Israël, où «il s'était infiltré il y a plusieurs jours». Le ministre de la Défense, Israel Katz, a ordonné à l'armée d'agir «avec force et immédiatement» contre le village de l'assaillant en Cisjordanie, Qabatiya.

Il a appelé ses troupes à «localiser et éliminer chaque terroriste, et frapper l'infrastructure terroriste du village», d'après un communiqué de ses services. «Quiconque aide le terrorisme ou apporte son soutien paiera le prix fort», a promis le ministre.

«Réponse sécuritaire»

Il y a près d'une semaine, un adolescent de 16 ans a été tué par l'armée israélienne à Qabatiya. Après l'avoir accusé d'avoir jeté «une brique» sur des soldats, l'institution militaire a ouvert une enquête sur les circonstances de cette mort: une vidéo de surveillance montrant le jeune croiser la route de l'armée sans rien lancer.

Le président israélien, Isaac Herzog, s'est entretenu avec des responsables locaux, notamment le maire de Beit Shean, exprimant son «choc profond» face à «la tuerie», d'après un communiqué.

«Israël est déterminé à renforcer et consolider cette frontière qui pose un vrai défi», a-t-il dit, appelant aussi à «renforcer la réponse sécuritaire dans la région afin d'assurer la pleine sécurité des habitants».

Depuis le début de la guerre à Gaza, au moins 38 personnes, dont deux étrangers, ont été tuées dans des attaques perpétrées par des Palestiniens sur le sol israélien, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels.

Mais les violences enflamment la Cisjordanie. Jeudi, l'armée israélienne a rapporté deux faits distincts impliquant un soldat réserviste, qui a d'abord fait usage de son arme avant de percuter, avec son quad - une moto à quatre roues -, un Palestinien en train de prier au bord d'une route.

Tard mercredi soir, un bébé de huit mois a été blessé dans une attaque de colons israéliens qui ont jeté des pierres sur sa maison dans la localité de Saïr. Les forces israéliennes ont annoncé l'arrestation de cinq colons israéliens pour leur implication présumée.

Hormis Jérusalem-Est, plus de 500.000 Israéliens vivent en Cisjordanie, dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, au milieu de quelque trois millions de Palestiniens.

Depuis le 7 octobre 2023, plus d'un millier de Palestiniens, parmi lesquels des civils et des combattants, ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne. Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 44 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.