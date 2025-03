Une épidémie de rougeole dans le sud-ouest des Etats-Unis a tué deux personnes et en a infecté près de 230, selon les derniers chiffres publiés vendredi. Les autorités sanitaires fédérales ont émis un avertissement aux voyageurs et aux professionnels de santé.

La rougeole est une maladie très contagieuse qui se propage par les gouttelettes respiratoires et reste dans l'air jusqu'à deux heures après qu'une personne infectée a quitté une zone (image d'illustration, archives). Imago

Keystone-SDA ATS

Le Texas a signalé vendredi 198 cas et le Nouveau-Mexique 30. Chacun de ces deux Etats a confirmé un décès. Les deux personnes concernées n'étaient pas vaccinées. Les centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire fédérale, ont classé ces décès comme liés à la rougeole.

«D'autres cas sont attendus, car cette épidémie continue de s'étendre rapidement», ont prévenu les CDC dans un avis du réseau d'alerte sanitaire destiné aux professionnels de santé, aux responsables de la santé publique et aux voyageurs potentiels.

La rougeole est une maladie très contagieuse qui se propage par les gouttelettes respiratoires et reste dans l'air jusqu'à deux heures après qu'une personne infectée a quitté une zone.

Inflammation du cerveau

La maladie provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et une éruption cutanée, mais elle peut aussi entraîner des complications graves, notamment une pneumonie, une inflammation du cerveau et la mort.

La vaccination reste la meilleure protection. Le vaccin contre la rougeole, obligatoire pour les enfants de 12 mois et plus, confère une immunité à vie de 93% après une dose et de 97% après deux doses.

Mais les taux de vaccination sont en baisse aux Etats-Unis, en particulier depuis que la pandémie de Covid-19 a alimenté une vague de désinformation sur les vaccins.

Les CDC recommandent un taux de vaccination de 95% pour assurer l'immunité collective, mais la couverture nationale chez les enfants en âge préscolaire était tombée à 92,7% en 2023-2024.

Aujourd'hui ministre de la santé, Robert Kennedy Jr. a passé des décennies à établir un lien fallacieux entre l'autisme et les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, ce qui est totalement démenti par la recherche scientifique. Depuis que l'épidémie de rougeole a pris de l'ampleur, il a relativement assoupli sa position.