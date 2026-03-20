Un Iranien arrêté en tentant de pénétrer dans une base de sous-marins nucléaires

Deux personnes ont été arrêtées jeudi alors qu'elles tentaient de pénétrer dans la base navale de Faslane, où sont stationnés les sous-marins nucléaires britanniques. La police écossaise en a fait l'annonce vendredi.

Un porte-parole de la Royal Navy a confirmé que les deux personnes «ont tenté sans succès» de pénétrer dans la base (image d’illustration). AFP

Keystone-SDA ATS

Selon plusieurs médias britanniques, l'une des personnes interpellées, un homme de 34 ans, est de nationalité iranienne.

Jeudi vers 17H00 (locales et GMT), «nous avons été informés que deux personnes tentaient de pénétrer dans HM Naval Base Clyde», connue sous le nom de Faslane, a indiqué un porte-parole de la police écossaise.

«Un homme de 34 ans et une femme de 31 ans ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire et l'enquête se poursuit», a-t-il ajouté, sans plus de précisions.

Un porte-parole de la Royal Navy a confirmé que les deux personnes «ont tenté sans succès» de pénétrer dans la base.

Base stratégique et tensions avec l'Iran

A Faslane sont stationnés les quatre sous-marins britanniques dotés d'armes nucléaires ainsi que les sous-marins à propulsion nucléaire Astute de la Royal Navy.

A ce titre, la base est régulièrement la cible de manifestations de groupes antinucléaires, comme début mars à l'appel du groupe Scottish Campaign for Nuclear Disarmament (Mouvement écossais pour le désarmement nucléaire).

La police britannique et le MI5 (renseignement intérieur) ont mis en garde à plusieurs reprises contre la menace croissante constituée par l'Iran, actuellement la cible d'une offensive israélo-américaine.

Dans le cadre de ce conflit, le Royaume-Uni a autorisé les Etats-Unis à utiliser deux de ses bases militaires (Fairford dans le sud-ouest de l'Angleterre et Diego Garcia dans l'océan Indien) pour mener des opérations «défensives» contre l'Iran.

Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a dénoncé dans un appel avec son homologue britannique Yvette Cooper, l'utilisation par les Etats-Unis de ces bases, y voyant une complicité de Londres dans la guerre.

Deux Iraniens ont par ailleurs été inculpés cette semaine, accusés d'avoir espionné des lieux liés à la communauté juive à Londres pour le compte de l'Iran.