Deux scénarios menacent la Suisse si l’industrie pharmaceutique délocalise

Une nouvelle analyse de l’UBS montre que les droits de douane américains élevés pourraient freiner sensiblement la croissance du PIB. La situation risquerait de s’aggraver si l’industrie pharmaceutique venait à délocaliser.

Donald Trump maintient les droits de douane élevés sur les exportations suisses vers les États-Unis. Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Dominik Müller SDA

Pas le temps? blue News résume pour toi Les droits de douane américains et un dollar affaibli pourraient freiner la croissance du PIB suisse de jusqu’à 0,4 point sur quatre trimestres, selon une étude UBS.

L’économie exportatrice est la plus touchée: les produits suisses deviennent environ 50 % plus chers aux États-Unis à cause des taxes et du taux de change.

UBS n’anticipe pas de récession mais met en garde contre des pertes à long terme. Montre plus

Le coup de marteau tarifaire du président américain Donald Trump touche aussi durement l'économie suisse. Si les droits de douane restent au niveau actuel, la croissance du PIB helvétique pourrait être nettement inférieure aux prévisions, selon une étude publiée mardi par UBS.

Avec un taux douanier de 39 % maintenu, la croissance du PIB suisse pourrait être réduite de 0,4 point de pourcentage sur les quatre prochains trimestres, écrit la banque dans ses perspectives économiques.

Les exportations suisses vers les États-Unis deviendraient environ 50 % plus chères, car à la surtaxe de 39 % s’ajoute la dépréciation du dollar américain d’environ 10 %.

Une croissance modeste attendue

Pour 2025, les économistes d’UBS tablent toujours sur une croissance du PIB corrigée des grands événements sportifs de 1,3 %. Non corrigée, la prévision reste à +0,9 %.

Pour 2026, ils anticipent encore une croissance de 0,9 % (corrigée), respectivement de 1,3 % (non corrigée). Fin août, ces prévisions avaient déjà été abaissées de 0,1 point de pourcentage.

Probablement pas de récession

Les effets du choc douanier ne sont toutefois pas si importants qu'ils pousseraient l'économie suisse dans une récession, ont-ils indiqué.

Cette estimation ne tient toutefois pas compte d'éventuels transferts dans la fabrication de produits pharmaceutiques, écrit encore l'UBS. En raison des menaces douanières, l'industrie pharmaceutique suisse devrait à moyen terme transférer aux Etats-Unis sa production destinée au marché américain.

Quel est l'impact du développement pharmaceutique?

Les économistes d’UBS ont établi deux scénarios: ccénario 1: si la totalité de la production pharmaceutique pour le marché américain quittait la Suisse, le volume des exportations de l’industrie chuterait de 30 %. Sur cinq ans, cela coûterait environ un quart de la croissance économique du pays.

Scénario 2: si le reste du monde compensait en partie la baisse de la demande américaine, les exportations pharmaceutiques reculeraient de 17 %. La Suisse perdrait alors environ 15 % de sa croissance sur cinq ans.