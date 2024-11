Depuis 2019, près de 25'000 personnes sont arrivées en fin de droits de l’assurance-chômage chaque année. Plus de la moitié (53%) ont retrouvé un emploi au cours de la première année après leur arrivée en fin de droits. Deux tiers (66%) en ont fait autant au bout de cinq ans.

Depuis 2019, près de 25'000 personnes sont arrivées en fin de droits de l’assurance-chômage chaque année. KEYSTONE

ATS

Le nombre a toutefois fortement varié, explique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS): il a affiché son niveau le plus bas en 2020 (13'500 arrivées en fin de droits), atteint un pic en 2022 (34'000) et s'est avéré remarquablement bas en 2020 et en 2021.

Ce creux s'explique par l'octroi d'indemnités journalières supplémentaires pendant la crise du covid-19, qui avaient pour but d'éviter des arrivées en fin de droits à un moment où peu de postes étaient vacants. Comme ces mesures ont retardé une partie des arrivées en fin de droits, le nombre a de nouveau sensiblement augmenté en 2022.

Les personnes âgées de 45 à 64 ans étaient surreprésentées parmi les chômeurs en fin de droits: elles en constituaient 51%, leur nombre correspondant à 43% des personnes au chômage et à 42% de la population active.

Les personnes en fin de droits qui reprennent pied sur le marché du travail sont plus souvent actives dans des formes de travail atypiques: 14% travaillaient sur appel (contre 8% du total de salariés) et 5% étaient placées et payées par une agence de travail temporaire (contre 1% de tous les salariés).

Après leur réintégration, ces personnes touchent un salaire inférieur à celui des autres salariés. Si le salaire horaire médian (brut) était de 37,80 francs pour l'ensemble des salariés, il se situait à 29,80 francs chez les personnes ayant retrouvé un emploi après avoir été en fin de droits.

Chez les directeurs, cadres de direction et gérants, l'écart entre les salariés en général (57,20 francs) et les salariés ayant été en fin de droits (43,20 francs) était particulièrement marqué. Il était en revanche nettement moins grand dans la catégorie des professions élémentaires (24,90 francs contre 26,20 francs pour les salariés en général).

ch, ats