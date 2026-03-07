Deux vols spéciaux organisés par la compagnie aérienne Edelweiss ont décollé samedi d'Oman pour Zurich avec à leur bord 404 passagers. Les liaisons directes depuis Mascate et Salalah permettent aux voyageurs bloqués au Moyen-Orient de revenir en Suisse.

Deux vols spéciaux de la compagnie Edelweiss ont décollé d'Oman et ramènent 404 personnes en Suisse (image d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les deux appareils d'Edelweiss sont attendus à 16h30 et à 18h30 sur le tarmac zurichois. Parmi les passagers de ces avions se trouvent 215 ressortissants et ressortissantes suisses, a indiqué un porte-parole de la compagnie aérienne à l'agence Keystone-ATS.

Ces vols spéciaux ont été organisés avec l'accord du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ils concernent, selon le département, de voyageurs qui séjournaient à Oman et dans les Emirats arabes unis.

Des milliers de Suisses se retrouvent bloqués dans plusieurs pays du Golfe depuis l'offensive menée par Isarël et les Etats-Unis contre l'Iran. Jeudi après-midi, un vol spécial de Swiss a atterri à Zurich en provenance d'Oman avec 211 voyageurs suisses à bord.