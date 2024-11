D'ici à l'investiture: les étapes avant la nouvelle présidence Trump

Donald Trump reviendra officiellement à la Maison Blanche le 20 janvier, mais d'ici là quelques étapes importantes l'attendent.

L'équipe de Donald Trump a déjà annoncé que le président élu commencerait à remplir certains postes dans les «jours et semaines à venir». IMAGO/Newscom / GDA

AFP Marc Schaller

Visite à la Maison Blanche

Invité par Joe Biden, le nouveau président élu devrait se rendre à la Maison Blanche avant de prendre les clés du pouvoir, mais la date de sa visite n'a pas encore été confirmée.

L'équipe du républicain a seulement indiqué qu'elle aurait lieu «sous peu».

Alors que Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite à l'élection de 2020 face à Joe Biden et considère ce dernier comme «le pire président» de l'histoire des Etats-Unis, il est peu probable que les échanges entre les deux hommes face caméra soient très chaleureux.

Transition

Le processus de passation du pouvoir entre l'administration Biden et la nouvelle administration Trump a commencé et devrait prendre du temps.

En jeu notamment, trouver les nouveaux hauts fonctionnaires qui doivent remplacer ceux en partance.

Joe Biden a assuré jeudi s'engager à collaborer avec son prédécesseur et désormais successeur en vue d'une «transition pacifique et ordonnée».

L'équipe de Donald Trump a déjà annoncé que le président élu commencerait à remplir certains postes dans les «jours et semaines à venir».

Deux noms d'envergure sont attendus: le magnat de la tech Elon Musk comme conseiller à l'efficience du gouvernement, et le neveu du président assassiné «JFK», Robert Kennedy Jr, comme potentiel superviseur des politiques de santé. «RFK Jr» est connu pour ses positions antivaccins et a déjà annoncé qu'il recommanderait le retrait du fluor de l'eau courante.

Vote des grands électeurs

Le système électoral américain pour la présidentielle étant un scrutin à suffrage universel indirect, les électeurs ne votent pas formellement pour un candidat mais pour désigner un grand électeur.

Et le 17 décembre, chaque grand électeur se réunira à l'échelle des 50 Etats américains (et de la capitale Washington) afin de voter pour le nouveau président et son vice-président et certifier ainsi les résultats dans leur Etat.

Certification au Congrès

Le 6 janvier, la procédure de certification se déplace à Washington. Les bulletins de vote des grands électeurs sont apportés de manière protocolaire au Capitole, et une session des deux chambres du Congrès américains est appelée pour les dépouiller.

En tant que vice-présidente, il reviendra à Kamala Harris de certifier officiellement la victoire de son rival.

Il y a quatre ans, la procédure avait été interrompue lorsque des centaines de partisans de Donald Trump avaient pris d'assaut le Capitole pour empêcher la certification de la défaite du républicain.

Investiture

Le 20 janvier, la nouvelle présidence Trump débutera à midi lorsqu'il prêtera serment en levant sa main droite et en jurant de protéger la Constitution des Etats-Unis.

En 2021, Donald Trump avait rompu avec la coutume en refusant d'assister à la prestation de serment de son successeur. Joe Biden ne devrait vraisemblablement pas lui retourner la pareille.

La cérémonie prend place traditionnellement en extérieur et a lieu depuis 1981 devant la façade ouest du Capitole.