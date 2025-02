Rencontre à Paris entre les dirigeants européens et Trump

Une dizaine de dirigeants européens se réuniront lundi à Paris pour des discussions sur la sécurité européenne et l'Ukraine. Ce sommet est organisé au moment où l'administration Trump s'en prend à l'UE et entend négocier directement avec Moscou pour mettre fin à la guerre.

Paris sera le théâtre de cette rencontre

Le président français Emmanuel Macron accueillera «les principaux pays européens» pour des discussions portant sur «la sécurité européenne», a indiqué dimanche le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

Dans la foulée, l'Elysée a précisé que cette «réunion informelle» réunira dans l'après-midi «les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que le président du Conseil européen (Antonio Costa), la présidente de la Commission européenne (Ursula von der Leyen) et le secrétaire général de l'OTAN (Mark Rutte)».

«Leurs travaux pourront ensuite se prolonger dans d'autres formats, dans l'objectif de rassembler l'ensemble des partenaires intéressés à la paix et la sécurité en Europe», a-t-elle précisé.

Relation mise à mal

Cette rencontre intervient à un moment particulièrement délicat dans la relation transatlantique alors que les initiatives de Donald Trump, qui a repris langue avec le président russe Vladimir Poutine, inquiètent les Européens.

Le président américain a annoncé cette semaine qu'il rencontrerait son homologue russe en Arabie saoudite pour engager des négociations sur l'Ukraine, où la guerre déclenchée par l'invasion russe entrera le 24 février dans sa quatrième année.

Cette fin de semaine, la Conférence sur la sécurité de Munich a été marquée par un discours hostile du vice-président américain JD Vance à l'encontre de l'UE, accusée notamment de ne pas respecter la «liberté d'expression», et par la confirmation que les Américains envisageaient des négociations sur l'Ukraine sans les Européens.

«Dans le dos» des Européens

Interrogé à Munich sur l'éventuelle participation des Européens, l'envoyé spécial de Donald Trump sur l'Ukraine, Keith Kellogg, a répondu: «Je fais partie de l'école réaliste, je pense que ça ne va pas se produire».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté exhorté ses alliés à se renforcer pour éviter un accord forgé par les Américains «dans le dos» de l'Ukraine et de l'Europe. Donald Trump «n'a pas mentionné une seule fois que l'Amérique a besoin de l'Europe à la table des négociations», a-t-il mis en garde. «Trump n'aime pas les amis faibles, il respecte la force», a-t-il souligné.

«Seuls les Ukrainiens peuvent décider d'arrêter de combattre et nous les soutiendrons tant qu'ils n'auront pas pris cette décision», a assuré M. Barrot dimanche. Les Ukrainiens «n'arrêteront jamais tant qu'ils ne seront pas sûrs que la paix qui leur est proposée sera durable» et qu'ils n'auront pas de garantie de sécurité.

«Inutile de dialoguer»

«Qui apportera les garanties? Ce seront les Européens», a dit le chef de la diplomatie française, martelant que «oui, les Européens seront d'une manière ou d'une autre partie prenante aux discussions» pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Le rôle des Etats-Unis, c'est d'amener Poutine à négocier» et ils pensent «y arriver par un mix de pression et de dialogue», a poursuivi M. Barrot. «Nous, ça fait longtemps qu'on a compris que c'était inutile de dialoguer et à mon avis ils vont vite comprendre que seule la pression sera susceptible d'amener Poutine à la table des négociations», a-t-il affirmé.

Les chefs de la diplomatie française, allemande, polonaise, italienne, espagnole, britannique et ukrainienne s'étaient réunis mercredi à Paris. Ils avaient alors appris avec sidération que Donald Trump s'était entretenu une heure et demie avec Vladimir Poutine, au ban des nations depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

Les ministres avaient alors affirmé à l'unisson qu'il n'y aurait pas de décision sur l'Ukraine sans Kiev ni sans eux, mais les Européens peinent à faire entendre leur voix.

Avancée dans l'est

Sur le terrain, l'armée ukrainienne a affirmé dimanche avoir repris aux forces russes la localité minière de Pichtchané, dans la région orientale de Donetsk, lors de contre-attaques autour de la ville-clé de Pokrovsk. Viktor Tregoubov, porte-parole du groupement ukrainien Khortytsia qui se bat dans la région, a toutefois souligné que la situation restait «mouvante» et pouvait changer d'un jour à l'autre.