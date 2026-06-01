Disparition de Lyhanna, 11 ans : les recherches se poursuivent dans le Gers

Les gendarmes poursuivent lundi les recherches pour retrouver Lyhanna, une collégienne de 11 ans, qui a disparu vendredi à Fleurance, dans le Gers, où un suspect a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Mobilisation pour retrouver Lyhanna, 11 ans, disparue dans le Gers La commune de Fleurance, dans le Gers, se mobilise pour tenter de retrouver une collégienne de 11 ans, alors qu'un homme a été placé en garde à vue après sa disparition. Lyhanna a été aperçue pour la dernière fois vendredi vers 15H00. 01.06.2026

Agence France-Presse Basile Mermoud

Un appel à témoin a été diffusé. Sur le terrain, les enquêteurs ratissent les environs de Fleurance, une rivière et des lacs ont été sondés par des plongeurs, des chiens, des drones et des hélicoptères ont également été mobilisés par la gendarmerie.

Lyhanna a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15H00 devant son collège. Dimanche, la procureure d'Auch Clémence Meyer a annoncé que l'enquête avait été ouverte pour «enlèvement et séquestration de mineure» et que l'homme de 41 ans avait déclaré avoir déposé la jeune fille à la piscine de la commune, des déclarations «jugées incohérentes et imprécises», selon Mme Meyer.

La magistrate a souligné que l'adolescente n'avait jamais fugué et qu'aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Les habitants de la commune ont participé dimanche à une battue organisée par les gendarmes, sans résultat. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la base de loisirs où Lyhanna aurait été déposée par le suspect, près de la rivière Gers.