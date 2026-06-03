Les antécédents de l'homme soupçonné de l'enlèvement de la collégienne de 11 ans, Lyhanna, en France, dont on est sans nouvelles depuis vendredi, ont focalisé l'attention mercredi. Le ministre de l'intérieur français a annoncé une enquête administrative sur le traitement d'une plainte pour viols de 2025 visant le suspect.

Lyhanna, 11 ans, a disparu depuis le 29 mai (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Interpellé à l'Assemblée nationale par le député du Gers David Taupiac, le ministre de l'intérieur Laurent Nunez a répondu avoir décidé avec le ministre de la justice «de diligenter une enquête administrative, qui sera confiée à l'Inspection générale de la justice, à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale pour identifier évidemment d'éventuels dysfonctionnements».

Mardi soir, le procureur de la République de Toulouse a confirmé à l'AFP que ce père de famille de 41 ans, mis en examen pour enlèvement et séquestration de Lyhanna et placé en détention provisoire, avait fait l'objet d'une plainte pour viols sur une enfant de dix ans, déposée le 22 août 2025 à la brigade de gendarmerie de Plaisance-du-Touch, en Haute-Garonne.

Comme l'agression dénoncée avait eu lieu à Montestruc-sur-Gers, village où réside la famille de Lyhanna dans le Gers, le parquet de Toulouse a transféré le dossier au parquet d'Auch, qui n'a pu transmettre la plainte à la gendarmerie de Fleurance qu'en janvier, indique la procureure d'Auch Clémence Meyer, précisant que «l'enquête est toujours en cours».

Lyhanna a été vue pour la dernière fois à Fleurance, vendredi vers 15h00, en train de monter dans la voiture du suspect, un homme qu'elle connaissait bien, car il est le père d'une de ses amies.