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«Ce n’étaient pas des faits récents» Disparition de Lyhanna : le suspect était déjà visé par une plainte pour viol

Basile Mermoud

2.6.2026

L’homme de 41 ans mis en examen pour enlèvement dans le cadre de la disparition de la collégienne Lyhanna dans le Gers, faisait l’objet d’une plainte pour viols sur une fillette de 10 ans déposée en août 2025, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Toulouse.

La fillette a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15H00, montant dans la voiture de Jérôme Barella, à la sortie du collège de Fleurance, un bourg de 6.000 habitants à 80 km à l'ouest de Toulouse (archives).
La fillette a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15H00, montant dans la voiture de Jérôme Barella, à la sortie du collège de Fleurance, un bourg de 6.000 habitants à 80 km à l'ouest de Toulouse (archives).
AFP

Agence France-Presse

02.06.2026, 21:09

02.06.2026, 21:19

«Une plainte a été déposée le 22 août pour viols sur mineure de moins de 15 ans à la brigade de gendarmerie de Plaisance du-Touch (près de Toulouse). Ces faits ont donné lieu à un début d’enquête, mais comme les faits s’étaient déroulés à Montastruc-sur-Gers, mon parquet a demandé que cette procédure soit adressée au parquet d’Auch, parquet compétent. Le dessaisissement a été acté début novembre», a déclaré à l’AFP le procureur de Toulouse David Charmatz, confirmant une information de BFM-TV.

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«Ce n’étaient pas des faits récents», a précisé le procureur de Toulouse, ajoutant que «le parquet d’Auch a poursuivi l’enquête». Sollicitée par l’AFP, la procureure d’Auch Clémence Meyer a confirmé avoir reçu le dossier en décembre.

«La plainte a été reçue au parquet d’Auch en décembre 2025, transmise pour enquête à la gendarmerie en janvier 2026. Les investigations sont en cours depuis», a indiqué la magistrate. A Fleurance, dans les Gers, les gendarmes poursuivent leurs recherches pour tenter de retrouver la collégienne de 11 ans, Lyhanna, portée disparue depuis vendredi.

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