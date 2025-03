Un groupe dissident des Farc a séquestré 29 policiers et militaires, avec le soutien présumé d'habitants, dans une enclave contrôlée par les guérilleros du sud-ouest de la Colombie, a annoncé vendredi le ministère de la Défense.

La Colombie traverse sa plus grave vague de violence de la dernière décennie, avec différents foyers dans le nord-est et le sud-ouest du pays (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le ministère a dénoncé dans son communiqué «la tentative d'homicide puis la séquestration de 29 membres des forces de l'ordre» dans le département du Cauca, dans une région montagneuse sous le contrôle des guérilleros de l'État-Major Central (EMC) qui n'ont jamais accepté l'accord de paix signé en 2016 avec la majorité de la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc).

Selon le ministère, des «habitants instrumentalisés» par les guérilleros ont participé à cet enlèvement, en représailles contre le gouvernement qui exerce des pressions sur l'EMC après les tentatives infructueuses de négociations visant à obtenir leur possible désarmement.

Des vidéos diffusées par les autorités montrent un char en flammes qui s'éloigne alors qu'un groupe de personnes lui jette des pierres. Sur d'autres vidéos, on voit la police antiémeute lancer des grenades fumigènes et avancer dans une rue au milieu de coups de feu.

Les événements se sont déroulés dans les municipalités d'Argelia et d'El Tambo, une région où se trouve l'une des plus importantes concentrations de cultures de coca, selon les Nations unies.

En octobre 2024, l'armée a lancé dans cette zone une opération baptisée «Persée» dans le but de reprendre le contrôle du territoire.

Le gouvernement affirme que l'EMC est responsable des actions «menées avec cruauté» par des hommes «habillés en civil pour infiltrer et attaquer» des policiers et des militaires.

Vague de violence la plus grave en 10 ans

Dans un message sur X, le président de gauche Gustavo Petro a affirmé que l'EMC agit avec «désespoir et utilise donc la population civile». «Sa faiblesse militaire ne lui permet pas d'affronter l'armée», a-t-il estimé.

L'EMC menait des négociations de paix avec le gouvernement Petro mais s'est scindé en deux factions en 2024.

La faction dirigée par un commandant se faisant appeler Ivan Mordisco opère dans cette région et s'est retiré des négociations en multipliant les actions violentes contre les forces de l'ordre.

L'autre faction, dirigée par un homme surnommé Calarca, poursuit les pourparlers.

La Colombie traverse sa plus grave vague de violence de la dernière décennie, avec différents foyers dans le nord-est et le sud-ouest du pays. L'escalade met en difficulté les démarches du gouvernement visant à désarmer tous les groupes armés colombiens afin de faire cesser un conflit interne qui dure depuis six décennies.