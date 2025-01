Trump demande le licenciement des fonctionnaires

Le nouveau gouvernement américain a demandé vendredi aux agences fédérales américaines de fermer l'ensemble de leurs bureaux chargés de promouvoir la diversité et la justice environnementale. Les fonctionnaires y travaillant doivent être licenciés d'ici à deux mois.

Donald Trump a signé un décret instituant dans l'Etat fédéral deux sexes, masculin et féminin, définis à la naissance (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ce limogeage à grande échelle d'employés fédéraux chargés de lutter contre les discriminations au sein de l'appareil d'Etat intervient au cinquième jour du second mandat du président américain Donald Trump, qui a dans la même journée pris une série de mesures anti-avortement.

Toutes les branches de l'Etat fédéral américain «doivent prendre des mesures pour mettre fin, dans la mesure permise par la loi, aux bureaux et emplois» chargés de promouvoir la diversité et la justice environnementale «d'ici à 60 jours», relève une note du ministère chargé des fonctionnaires publiée vendredi.

Ceci constitue une étape de plus, après la décision mercredi de placer en congé forcé tous les employés travaillant au sein de l'administration fédérale dans des programmes de DEIA (diversité, équité, inclusion et accessibilité). Désormais, les agences fédérales «peuvent et doivent» commencer «dès maintenant» le processus de licenciement de ces fonctionnaires.

Deux sexes

Le terme «DEI» ou «DEIA», qui dans le vocabulaire des ressources humaines désigne les efforts de recrutement de personnes issues de minorités raciales ou sexuelles, est devenu l'un des épouvantails de la droite dure américaine.

Pendant la campagne, les trumpistes ont attaqué la candidate démocrate Kamala Harris, femme noire et d'origine indienne, en affirmant que l'ancienne vice-présidente était un «recrutement DEI», c'est-à-dire en sous-entendant qu'elle n'avait été choisie que pour son identité et non pour ses qualités.

En plus des programmes de DEI, la consigne de vendredi inclut désormais la justice environnementale.

Cette expression correspondant «au traitement juste et à l'implication réelle de tous, quel que soit son revenu, sa race, sa couleur de peau, sa nationalité, son affiliation tribale ou son handicap» dans la prise de décision au sein du gouvernement fédéral «de ce qui touche à la santé et à l'environnement», selon une définition de l'agence fédérale de protection de l'environnement, l'EPA, qui disposait, jusqu'à présent, d'une branche dédiée.

Dès son premier jour au pouvoir, lundi, Donald Trump a promis de balayer les politiques en faveur des personnes transgenres, affirmant que les Etats-Unis ne reconnaîtraient plus que «deux sexes, masculin et féminin».

Le 47e président des Etats-Unis a ainsi confirmé, comme martelé tout au long de sa campagne électorale, sa volonté de s'en prendre à ce qu'une partie des conservateurs américains considèrent comme des excès des programmes de diversité et d'inclusion des minorités.