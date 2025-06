A Genève, dix candidats sont en lice pour décrocher le siège laissé vacant au Conseil d'Etat suite à la démission d'Antonio Hodgers. Le premier tour de cette élection complémentaire aura lieu le 28 septembre prochain.

Le conseiller d'Etat Antonio Hodgers a annoncé sa démission en mai, moins de deux ans après le début de la législature (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les listes ont été publiées lundi par la Chancellerie d'Etat. Cinq candidats étaient déjà connus. Le conseiller national Nicolas Walder tentera de conserver le siège écologiste sur la liste commune Les Vert-e-s et PS.

A la gauche de la gauche, l'ex-magistrat de la Ville de Genève et ex-député, Rémy Pagani représente l'Union populaire. A 71 ans, le doyen de cette élection espère mobiliser en particulier les abstentionnistes des quartiers populaires.

Alors que la gauche part désunie avec deux candidats en lice, la droite est encore plus dispersée. Xavier Magnin, ex-conseiller administratif de Plan-les-Ouates et ex-député, défend les couleurs du Centre et des Vert'libéraux. Il avait déjà été candidat à l'exécutif en 2023 où il avait renoncé au deuxième tour. Cette alliance du centre droit est prévue pour les fédérales de 2027 et les cantonales de 2028.

Lionel Dugerdil, président de l'UDC Genève et député, défendra les couleurs de son parti. De son côté le MCG sera représenté par Maikl Gerzner, un novice en politique. Il n'est donc plus question de l'Alliance genevoise (PLR, UDC, Le Centre et MCG) qui avait permis en 2023 à la droite de gagner la majorité au gouvernement.

Election disputée

Le premier tour de cette élection complémentaire, qui s'annonce très disputé, compte aussi cinq candidats hors partis traditionnels. Anastasia-Natalia Ventouri, déjà candidate à l'exécutif en 2023 défend la liste Ensemble pour l'Evolution, Olivier Pahud, également candidat en 2023 mène la liste Evolution Suisse alors que Philippe Oberson, également habitué des élections, s'affiche sur la liste Le Peuple d'Abord.

Rémi Baudoui (Genève. Peut mieux faire) et Béatrice Berthet A Porta (LOCAL, bien sûr! What else!) sont aussi dans la course.