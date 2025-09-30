Dix-huit mois avant la présidentielle, la Macronie en crise

Rien ne va plus en macronie: à dix-huit mois de l'élection présidentielle, des intentions de vote plus faibles que jamais ont servi de révélateur d'un délitement accéléré du bloc centriste au pouvoir depuis 2017.

L’accès au second tour n'a jamais été aussi menacé pour le camp présidentiel, face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen pour le Rassemblement national, confortablement installé en tête. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Ce n'est qu'un sondage, mais ses résultats ont semé l'émoi dans le camp d'Emmanuel Macron: les héritiers putatifs du chef de l'Etat, à commencer par Edouard Philippe, sont en nette perte de vitesse pour le scrutin de 2027, selon cette étude Ifop Fiducial pour Sud Radio et L'Opinion publiée lundi.

Même s'il sort mieux que les autres potentiels candidats macronistes, l'ex-Premier ministre n'atteint que 16% d'intentions de vote au premier tour dans l'hypothèse où Raphaël Glucksmann est testé à gauche. Et ce dernier le talonne à 15%.

Autrement dit, l'accès au second tour n'a jamais été aussi menacé pour le camp présidentiel, face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen pour le Rassemblement national, confortablement installé en tête. Edouard Philippe était encore donné avant l'été à plus de 20%.

Les autres prétendants possibles du «bloc central» dégringolent: Gabriel Attal ne totalise que 10% d'intentions de vote s'il était désigné pour porter les couleurs macronistes, Gérald Darmanin 7% et François Bayrou 3%, d'après ce sondage -- par ailleurs contesté par les Ecologistes qui ne sont testés dans aucune cas de figure.

Frédéric Dabi, auteur de l'étude, y lit une «démonétisation incroyable des figures du bloc central». «On voit que tout ce qui touche de plus ou moins près à Macron est rejeté», a-t-il commenté mardi sur Sud Radio. «C'est la débandade», s'alarme de son côté un soutien historique du président, résumant une inquiétude assez diffuse.

Ce même soutien mettait en garde il y a un mois contre le «déni de démocratie» que pourraient ressentir les Français en voyant le camp présidentiel «encore aux manettes» après s'être «ramassé» aux dernières élections. Dix jours plus tard, Emmanuel Macron nommait son plus fidèle ministre, Sébastien Lecornu, à Matignon.

«Confusion»

Aujourd'hui, le Premier ministre n'est toujours pas assuré de survivre tant l'équation parlementaire est délicate. La crise politique inédite née de la dissolution de l'Assemblée, décidée en juin 2024 par le chef de l'Etat, est l'un des ingrédients de l'affaissement de sa coalition. Un choix «funeste et absurde», a d'ailleurs dit récemment Edouard Philippe dans le podcast «Legend».

Seul candidat déclaré de ce bloc qui va du parti présidentiel Renaissance à son propre mouvement Horizons, l'ex-chef du gouvernement a depuis longtemps pris ses distances avec Emmanuel Macron.

Mais il a pour l'instant dosé sa présence médiatique et ses propositions, comptant sur ce qui était son avance sur ses concurrents. «Sa dynamique n'est plus là, il y a urgence pour lui à sortir du bois» avec «un programme qui suscite de l'adhésion», prévient une conseillère macroniste.

Pas encore déclaré sans pour autant cacher ses ambitions élyséennes, un autre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, affiche lui aussi clairement son envie de rupture. «Emmanuel Macron n'a pas assez partagé le pouvoir», a-t-il réitéré mardi lors d'un déplacement à Nègrepelisse, dans le Tarn-et-Garonne.

Le duo Macron-Attal, voilà un autre symptôme d'un mouvement politique qui se désagrège progressivement: le président et son ancien protégé n'ont plus aucun contact, alors même que le second a pris la tête du parti fondé par le premier!

Le chef de l'Etat ne s'est choisi aucun dauphin et, d'après ses interlocuteurs, se dit bien en peine d'en désigner un parmi ces prétendants. Pour un proche du président, le recul sondagier s'explique par cette «stratégie de rupture» choisie par Edouard Philippe comme par Gabriel Attal.

«Ça ne fonctionne pas du tout, ça conduit les candidats du bloc central à se couper de l'électorat de premier tour d'Emmanuel Macron», estime-t-il. «Ils font une confusion entre l'impopularité du président au sein de la population générale et l'enjeu de consolidation d'un socle de premier tour.»

Le sondage Ifop a au moins redonné de l'espoir à ceux qui plaident pour un candidat unique entre la droite et le centre -- le président du parti Les Républicains, Bruno Retailleau, étant mesuré à 9% pour la course à l'Elysée.

Mais le ministre démissionnaire de l'Intérieur lui-même ne veut pas d'une telle alliance. N'avait-il pas asséné cet été que «le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron»?